栃木県小山市の日本最大級の観光農園「いちごの里ファーム」内に、自社農園の完熟いちごを使った和スイーツ専門店「いちご＆(いちごあんど)」が誕生します。

“いちご”を通じて地元・栃木の魅力を全国へ発信する農園発ブランドとして、2025年12月13日(土)にグランドオープンいたします。





いちご＆ 外観





いちご& 内観









・いちご＆(いちごあんど)とは

いちご＆は、自社農園いちごの里ファームで大切に育てた完熟いちごを主役に、和菓子の職人技と組み合わせて生まれた和スイーツブランドです。

私たちが使用するいちごは、すべて太陽の恵みを受けて育つ“いちご王国・栃木”の自社農園産。光・温度・水分・土づくりを細やかに管理し、「甘さ・香り・みずみずしさ」が最も高まる瞬間を見極めて収穫しています。

その特別な完熟いちごに合わせるのは、職人が手間ひまかけて銅釜でふっくら炊き上げた自家製のあんこと和菓子。

この二つが「いちご＆」で出会うことで、ほっと顔がほころぶような、和菓子の基本と新しい驚きが生まれます。

優しい陽が差し込み、木のぬくもりに包まれた店内で、窓の外に広がる田園風景を眺めながら、できたての甘い和菓子とともに、ゆったりとしたひとときをお楽しみください。









・いちご＆に込めた3つの想い

「果子」と「菓子」の出会い

和菓子の「菓子」の語源は「くだものを指す『果子』」から。

まさに、私たちが作るいちご(果子)が、お菓子の始まりでした。

その原点であるいちごと、丁寧に作られた和菓子が出会う場所が「いちご＆」です。









・「受け継ぐ心」と「自由な発想」

例えば、銅釜でふっくらと炊き上げた自家製餡は、私たちが受け継ぐ和菓子の心そのもの。

そこに自由な発想をプラスして、和菓子の枠にとらわれない新しい和スイーツもご提案します。基本を大切にした、新しい和菓子の世界をお楽しみください。









・「人」と「人」を繋ぐ

お店のロゴは、人と人との縁を結ぶ「水引」がモチーフ。

「いちご＆」の和菓子を通して、大切な人との心を結び、笑顔の輪を広げるお手伝いができたら。皆さまの素敵なご縁に、温かい時間に、私たちの和菓子がそっと寄り添いますように。









・いちご＆のメインラインナップ

■いちご餡ドーナツ

ピューレ状にした完熟いちごを白餡と合わせることでできるいちご餡は、いちご＆のオリジナル。店内では【店舗限定】当日揚げたてあんドーナツも販売しています。

ふんわりとしたドーナツ生地の中に、ほのかにいちごの香りが漂います。どこか懐かしさや安らぎを覚える味わいの和風いちご餡ドーナツをお召し上がりください。





いちご餡ドーナツ





いちご餡ドーナツ









■いちご抹茶パフェ

抹茶パフェに自社農園で採れる完熟いちごをたっぷりトッピング！抹茶の深い香りとコクに、フレッシュでみずみずしいいちご本来の甘酸っぱさが重なり、より華やかな味わいをお楽しみいただけます。





いちご抹茶パフェ









■生どらいちご

ふわふわの特製生地で、自社農園の大粒いちご、優しい甘さのクリームと餡を贅沢にとじ込めました。ひとくち食べれば、いちごの果汁感ととろける餡・クリームが織りなす至福のハーモニーをご堪能いただけます。





生どらいちご









■メガいちご最中

いちご農園だからこそ提供できる、いちごの里で採れた特大いちごを使用。求肥と餡をぎっしり詰め、いちごの酸味と甘さを楽しむ、贅沢な最中です。





メガいちご最中









■いちご大福

自社農園で丁寧に育てた完熟いちごを、やわらかな求肥でふんわりと包んだ「いちご＆」の定番。

いちご農園ならではの新鮮でみずみずしいいちごの甘酸っぱさと、白餡の優しい甘さがうまくバランスしたいちご大福です。

シャキっとしたいちごと、もっちりした求肥の触感のコントラストも楽しめます。





いちご大福









・いちごの里ファームについて

いちご＆を運営する「いちごの里ファーム」は、栃木県小山市に広大な農地を構える、日本最大級の観光いちご農園です。

年間30万人以上の方々にご来園いただき、いちご狩りを中心に、レストラン、カフェ、物販、体験イベントなど、農業と観光を結ぶ“地域のハブ”となることを目指して成長してきました。

弊社のこだわりは、創業以来変わらない「一番よいいちごをお客様に提供する」こと。

市場出荷を行わず、完熟した状態で楽しんでいただくために、オープン以来“完全予約制”での収穫・提供を徹底。その品質の高さは多くのメディアでも取り上げられ、農林水産省の選定や旅行系アワードでも高い評価を獲得しています。また、6次産業化の取り組みにも早期から着手し、いちごを使ったスイーツブランドやカフェの運営、地域雇用の創出、CSR活動(障がい者雇用・地域福祉貢献)にも積極的に取り組んでいます。









【店舗概要】

店舗名 ： いちご＆(いちごアンド)

オープン日： 2025年12月13日(土)

所在地 ： 〒323-0058 栃木県小山市大川島408(いちごの里ファーム内)

運営会社 ： 農業生産法人 株式会社いちごの里ファーム

公式サイト： https://www.itigo.co.jp/itigoand/

Instagram ： https://www.instagram.com/itigonosatofarm/