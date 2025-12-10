Comarch、独立系調査会社によるLoyalty Platforms評価において、「堅実な企業」に選出





クラクフ（ポーランド）, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- ITソリューションおよびサービスの世界的プロバイダー、Comarchは本日、『The Forrester Wave™：Loyalty Platforms』において、2025年第4四半期の「堅実な企業」として評価された旨発表しました。John Pedini氏が執筆した報告書は、業界屈指のプロバイダーを評価し、専門家が自社ニーズに合致する適切なパートナーを選択する支援を目的としています。

戦略的ビジョン

Forrester社の報告書には、「Comarch社は、航空、燃料小売、金融サービスにおける業界専門知識を必要とする、世界各国で複数のブランドを複数の地域で展開している企業に最適である。

同社はロイヤルティ技術を、顧客体験とマーケティング技術の触媒とみなしており、結果的に自動化、AI、モジュール性に注力したロードマップを構築している」と述べられています。

コミュニティとユーザーエンゲージメント

この評価において、同社はコミュニティ基準で最高得点を獲得しました。報告書には、「Comarch社は多数のライブイベントと大規模なオンラインコミュニティを有しており、ユーザーがベストプラクティスを学んで議論できる場を提供している」と記載されています。

Comarch社のコンサルティング担当役員を務めるSami Nachawati氏は、「Forrester Wave評価における当社の位置付けは、技術的卓越性に対する揺るぎない取り組みと、グローバル企業の進化するニーズとの戦略的整合性が反映されていると考えています。また、AIの活用と高度にカスタマイズ可能なモジュール式プラットフォームの確保に注力することで、優れた顧客体験を俊敏に提供しています」と述べています。

完全版へのアクセス

完全な評価内容の閲覧とComarchの順位に関する詳細については、『The Forrester Wave™：Loyalty Platforms』、2025年第4四半期レポートの全文をこちら：https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/からご覧ください：

Forresterは、その調査出版物に含まれるいかなる企業、製品、ブランド、サービスも推奨するものではなく、また、そのような出版物に含まれる格付けに基づいて、いかなる企業やブランドの製品やサービスを選択するよう、いかなる人にも助言するものではありません。情報は入手可能な最善のリソースに基づいています。意見はその時点での判断を反映したものであり、変更される可能性があります。Forresterの客観性については、こちらをご覧ください。

Comarchについて

Comarchは1993年にポーランドのクラクフで設立されました。同社は欧州有数のIT企業の一つであり、経済の主要分野において、ポーランドおよび世界の主要ブランド向けのプロジェクトを実施しております。6大陸100ヶ国以上において、数多くの著名ブランドがComarchのサービスをご利用いただいております。その一部をご紹介しますと：アリアンツ、オーシャン、BNPパリバ・フォルティス、BP、カルフール、ヒースロー空港、ハイネケン、ING、LG U+、オレンジ、テレフォニカ、T-モバイル、ボーダフォンなどです。

