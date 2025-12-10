OPTIMUS TECHNOLOGIES 三井物産株式会社とバイオディーゼル・ソリューションのグローバル展開に向けた戦略的MOUを締結





ピッツバーグ, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- 先進的なバイオディーゼル・エンジン技術のリーダーであるOptimus Technologiesは本日、世界約62か国で事業を展開し、多角的な事業基盤と高い信頼を誇る世界有数の商社である三井物産株式会社（「三井」）との間で覚書（MOU）を締結したことを発表しました。本合意に基づき、三井はOptimusのVector System™および関連製品について、日本、インド、ASEAN諸国における販売代理店としての独占的権利を獲得しました。

今回の事業拡大への取り組みは、両社の強固な協力関係を基盤としており、世界のエネルギー転換が重要な局面を迎える中、拡張性と実用性を兼ね備えた脱炭素化ソリューションへの共通の取り組みを反映したものです。

世界中の産業が電動化と水素導入のタイムラインと戦略を見直す中、フリート事業者やオペレーターは、商業的に実現可能で持続可能な代替手段を今すぐ必要としています。今回の拡大したパートナーシップを通じて、 Optimusと三井は、アジア全域の組織が炭素削減目標に向けて測定可能な進捗を遂げられるように支援し、即時的な成果を提供できる体制を整えています。

「この覚書は単なる地域拡大を超えた戦略的連携を意味します」と、Optimus TechnologiesのCEOであるColin Huwylerは述べています。「三井のグローバルなネットワーク、市場に関する深い知見、そして持続可能性に対する長年の取り組みは、世界でも特にダイナミックで成長著しい経済圏で当社技術の導入を加速させるまたとない機会をもたらしてくれます。」

今回の提携は低炭素液体燃料への需要高まりを浮き彫りにするとともに、脱炭素化に向けてバイオディーゼルが拡張性と費用対効果に優れた道筋であることを改めて示すものです。また、100%バイオディーゼル（B100）燃料システム・技術における世界的リーダーというOptimus Technologiesの地位をさらに強固なものにします。Optimus Vector Systemは、ディーゼル・エンジンをB100で稼働させるボルトオン型アップグレードであり、性能や信頼性を損なうことなく、炭素排出ほぼゼロを実現します。このシステムは、あらゆる運転条件下で最適な燃焼を確保するためにバイオディーゼルのエンジンへの投入を管理・調整し、既存トラックへの後付け改造として導入できるほか、OEMとの連携による新車への組み込みも可能です。Optimus搭載の大型トラックによる実走行距離は2億4,000万km以上に達し、Vector Systemは高性能を維持しながら排出量を劇的に削減する能力を実証しています。

Optimusと三井は、この勢いを活用し、世界規模で脱炭素化ソリューションを提供することを目指しています。これにより、排出量削減に取り組むフリート事業者や荷主企業に新たな機会を創出しつつ、大型車両による輸送の経済的・運用上の要求を満たすことを目指します。

Optimusは、大型ディーゼル・エンジンを100%バイオ燃料で稼働させる先進的な燃料システム技術を提供し、即時的で拡張性と費用対効果に優れたフリート事業の脱炭素化を実現。Optimusのソリューションは既存の運用にシームレスに統合され、性能や運用を損なうことなく、公共/民間/委託フリートの持続可能性を推進する。

