体臭対策ボディソープ「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」を販売する株式会社アイフォーレ(代表取締役社長：田多井 学)は、家庭内でのニオイストレスに関する実態調査を実施し、その結果を踏まえ、より高い消臭実感と快適な洗い心地を追求した「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」を、2025年12月3日(水)にリニューアル新発売いたしました。





2025年12月3日(水)リニューアル新発売！「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」





■約7割の妻が夫のニオイ(体臭)が気になると回答

当社は、家庭内でのニオイストレスに関する実態を把握するため、全国の40代以上の既婚女性300名を対象にアンケート調査を実施しました。その結果、約73％が「夫(家族)のニオイ(体臭)が気になったことがある」と回答し、家庭内での汗、体臭によるストレスを経験していることが明らかになりました。





Q.夫(家族)の体臭が気になったことはありますか？





■最も気になるニオイは「加齢臭」、夫が体臭で他人に迷惑をかけていないか心配！

Q.家庭内で気になるニオイは？

1位：加齢臭

2位：汗臭

3位：枕カバーなどの寝室のニオイ

4位：足のニオイ

5位：衣類のニオイ

という結果に。





また、体臭が気になる理由として、約38％の妻が「他人に迷惑をかけていないか心配」と回答し、夫(家族)の体臭が夫婦関係だけでなく、社会生活にも影響している可能性がうかがえます。





Q.体臭が気になる理由は何ですか？





【調査概要】

調査対象：全国40代以上の既婚女性300名

調査期間：2025年11月17日～11月20日

調査方法：インターネット調査

調査実施：QiQUMO(自社調査)









■2025年12月3日(水)リニューアル新発売！「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」

家庭内の体臭ストレスに関する調査結果を踏まえ、より高い消臭実感と快適な洗い心地を追求した 薬用 体臭対策ボディソープ「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」を2025年12月3日(水)リニューアル新発売いたしました。









■リニューアルポイント

1. 消臭効果をパワーアップ！

薬用有効成分イソプロピルメチルフェノールに加え、パワーアップした天然の消臭サポート成分

・緑茶エキス

・柿タンニン

・紅茶エキス

をバランスよく配合。





気になる加齢臭・汗臭・皮脂臭など、ニオイの元にしっかり働きかけ、からだまるごとスッキリ洗い流します。





2. 泡立ちパワーアップ！

アミノ酸系洗浄成分を含む全4種の洗浄成分が、弾力のあるパワフルな泡立ちを実現。泡切れが良く、ベタつきやニオイの元をすっきり落とし、爽快感のある洗い心地です。





3. 洗い上がりの保湿感をアップ！

新配合のセラミド3種を始め、全6種の保湿成分が乾燥を防ぎ、洗い上がりはしっとりなめらか。カサつきやすい大人の肌もしっかりケアします。

・3種のセラミド

・ウンシュウミカン果皮エキス

・スーパーヒアルロン酸

・アミノ酸系保湿成分





4. 爽やかな「シトラスフローラルの香り」(微香性)

家族みんなで使いやすい爽やかな香りです。





微香性

5. 様々なライフスタイルに馴染みやすいナチュラルでシンプルなデザイン

「家族全員、バスタイムを心地よく」という思いから、ボトルにもこだわりました。ナチュラルでシンプルなデザインはどんなスタイルのバスルームにも馴染みます。





薬用 からだまるごと デオ・ソープ





■家族の体臭ケアを“毎日の習慣”に

今回の調査で家庭内の体臭は、妻にとって心理的負担になり得ることが明らかになりました。「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」は、家族全員が毎日無理なく続けられる体臭ケアとして、ニオイ悩みによるストレスを軽減し、清潔で快適な生活空間づくりをサポートします。





＜薬用 からだまるごと デオ・ソープ＞





左) 薬用 からだまるごと デオ・ソープ ボトル本製品

容量：500mL 価格：4,280円(税込)

中) 薬用 からだまるごと デオ・ソープ つめかえ用

容量：500mL 価格：4,000円(税込)

右) 薬用 からだまるごと デオ・ソープ ミニボトル

容量：80mL 価格：990円(税込)





URL： https://iforet.jp/products/detail/47









■会社概要

会社名 ： 株式会社アイフォーレ

所在地 ： 神奈川県横浜市栄区飯島町109-1

代表取締役社長： 田多井 学

設立 ： 1962年12月26日

URL ： https://iforet.jp/









【お客様からのお問い合わせ先】

URL： https://cart.iforet.jp/contacts/new