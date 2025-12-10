東京都内の交通機関・学校等に「子どもの人権」をテーマとした人権啓発ポスターを掲出

株式会社ニューモア【企画競争で採用された人権啓発ポスター】

このたび公益財団法人東京都人権啓発センターが発行する「令和７年度人権啓発ポスター」に、ニューモアがコンセプト・コピー・デザインを立案したポスターが企画競争ののち採用されました。

令和７年度のポスターテーマは「子どもの人権」とし、小学生・中学生含む子どもから大人までを対象に、悩みを抱えながらもＳＯＳを発信できていない子どもに、自身が様々な権利の享有主体であることを認識してもらうとともに、子どもが権利を持つ一人の人間として尊重される社会の実現を目指すための提案が求められました。

作成したポスターは人権尊重思想の普及高揚を図るため国際連合が定めた「人権デー」（12月10日）に基づき、日本各地で様々なキャンペーンが行われる12月4日から10日までの「人権週間」を中心に、東京都内の交通機関や小中学校など教育機関に掲出されるほか、人権週間に限らず通年用としても掲出される予定です。

作成したポスター（人権週間用・B3横）作成したポスター（通年用・B2縦）【メッセージ全文】

モヤモヤしてることはある。でも、

「なんでも話してね」っていわれても。

---------------------------------------------------------------------

それでも話してみたら、

ちょっとスッキリするかも。

「そうだったんだ」があるかも。

いっしょにかんがえることができるかも。

”かも”は、ひとつじゃない。

さがそう。

【ポスターに込めた想い】

悩みを抱えていながらもSOSを発信できない子どもたちが、

「相談してね」と言われて、すんなりと話せるでしょうか。

気持ちをわかってもらえないかもしれない、

状況がよくならないかもしれない、と不安に感じて当たり前です。



心を開いてもらうことへの第一歩は、

「『なんでも話してね』っていわれても。」と、戸惑う子どもの気持ちをまず認めることと考えました。



その上で、「かもしれない」＝「可能性」はあらゆる方向に無限にあり、

わかってもらえない、などのネガティブな方向だけじゃなく、

口に出すことで心が軽くなったり、新しい発見があったり、

一緒に考える存在ができるといったポジティブな「かもしれない」にも目を向けてほしい。

そのことを言い聞かせるのでなく、放任するのでもなく、

共に考える提案・機会をつくることが、子どもの人権を守り育む大人の役割であり、

子どもがひとりの人間として尊重される社会の在り方だと考え、

「さがそう」の言葉と一緒に、大人と子どもが探求するイラストで締めくくりました。



「話」をキーワードに、子どもも大人も前を向き、想像をひろげ、

活路を見出すきっかけとなることを目指したポスターです。

【デザインについて】

テーマ/子どもの人権を取り巻く問題はとても深刻で、当事者の子どもにとっては真っ暗闇にいるような心境でもあると考えました。

その「暗闇」とモヤモヤをストレートに表現しつつ、大人と子どもが手をとって光を探す道も示すことができるような、シンプルで力強いポスターを目指しました。

・デザイン制作：株式会社ニューモア

・アートディレクター：宮島依子

・イラストレーション：近藤小春

【ニューモアについて】

株式会社ニューモア（所在地：東京都八王子市 代表取締役：宮島依子）は「協働福祉」をスローガンに掲げ、世代や業種、障害の有無など異なる属性を持つ人々と協働するデザイン制作会社です。

就労継続支援B型事業所などの福祉施設と提携し、障害のある人々の絵を商業に展開するデザインチーム「想造楽工（そうぞうがっこう）」や、お子さんから企業の方まで、一般の方と施設の方々を交えての福祉×デザインを学ぶ教育事業を行っています。

「この人でもできること」の発想ではなく、「この人だからこそできること」を作っていくことが大切だと考え、人・場所それぞれを自然な光で照らす協働を実現させていきます。

福祉施設との制作のようす想造楽工の制作風景受注制作一例拠点地（事務所・学校）のようす



ニューモアではさまざまなコラボレーションを目指しています。

ご関心を持っていただけた方は、お気軽に下記のアドレスからお問い合わせください。

■お問い合わせ先

・株式会社ニューモア公式サイト｜https://newmor.net/greeting.html

・想造楽工公式サイト｜https://sozogakko.com/

・メール｜contact@newmor.net

・事業案内資料格納先｜https://x.gd/ZfeL3

【企画運営：株式会社ニューモア】

本社所在地｜東京都明神町4-16-18

代表取締役｜宮島依子