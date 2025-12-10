山梨県北杜市 NPO法人清里観光振興会ファンタジー委員会は2025年11月29日(土)より、「清なる里のクリスマス」と題したクリスマス限定企画を開催しています。戦後、清里開拓に生涯を捧げた米国人「ポール・ラッシュ博士」の来日100年の節目となる本年より、地域の新たな冬の魅力創出を目指し、『清なる里のクリスマス』を初めて企画しました。





メインビジュアル





＜清里高原とは＞

八ヶ岳の南麓、標高1,200～1,400メートルに広がる清里高原は、豊かな自然と雄大な眺望が魅力の高原リゾートです。夏は涼しく爽やかな気候で避暑地として親しまれ、冬は澄んだ空気と満天の星空が広がる日本有数の星見スポットとして知られています。戦後、米国ケンタッキー州出身の開拓者ポール・ラッシュ博士が農業・教育・観光の礎を築いた歴史を背景に、今も地域文化とホスピタリティが息づいています。周辺には牧場、ミュージアム、カフェ、トレッキングコースなど多彩な体験が揃い、ファミリーからカップル、アウトドア愛好家まで幅広い層に人気です。四季の移ろいが鮮やかで、春の新緑、夏の高原風、秋の紅葉、冬の雪景色と、一年を通して自然の魅力を楽しめる観光地です。









＜清なる里のクリスマス企画について＞

清里には、1948年(昭和23年)、ポール・ラッシュ博士が信仰の拠点として建てた「清里聖アンデレ教会」があります。清里の人々は、この教会を心のよりどころとして大切に守り続け、今もなお、この地に静かな祈りの灯を受け継いでいます。その想いを背景に、NPO法人清里観光振興会ファンタジー委員会では、町全体が「清らかな祈り」と「冬のよろこび」に包まれる季節を彩る企画、『清なる里のクリスマス』を開催しています。華やかさよりも、清里らしい静けさと温もりを大切に。“清らかな里”の冬の物語をテーマに、クリスマス限定メニューや体験、宿泊プランなど、参加18店舗のおすすめ情報をまとめてご紹介しています。





この度、清里聖アンデレ教会を題材とした心温まる清里の風景の表紙や、真夜中の清里を見下ろしたマップ「Bird’s-eye view of KIYOSATO」 を作成しました。ロゴは清里在住のイラストレーター、高島 絵里さん描き下ろし。この地図を手に取り『清なる里のクリスマス』を楽しみながら散策してみませんか？





Bird's-eye view of KIYOSATO





＜おすすめの過ごし方3選＞

(1) 「シュトレン」巡りで食べ比べ

シュトレンはバターをふんだんに使った生地にドライフルーツやナッツを練り込んで焼き上げたドイツ発祥のクリスマスの伝統菓子。シュトーレンとも呼ばれます。清里高原で人気のパティスリーやパン工房等4店舗が、個性豊かなそれぞれのシュトレンを販売します。マップを手に、それぞれの味をぜひ食べ比べ巡りしてみてください。

● パティスリー アン・グーテ・ア・ラ・カンパーニュ… マンデルシュトレン

● 清泉寮ジャージーハット内 清泉寮パン工房… 自家製シュトレン

● 萌木の村ホテル ハットウォールデン… Herth & Holly～クリスマスティータイム～

● パン工房レストランmegane… シュトレン





(2) 様々なイベントを満喫する

清里高原を代表する複合観光施設「清泉寮」「萌木の村」ではそれぞれ、クリスマスにちなんだ各種イベントを開催予定です。





清泉寮はキリスト教に基づくクリスマス文化として、アドベントランタンなど趣向を凝らした装飾の他、マンドリンコンサートや聖歌を歌うキャロリング、運営している「清泉寮ジャージー牧場」の牛に捧げる感謝礼拝イベントなどが予定されています。

また萌木の村では12月1日(月)から25日(木)の期間、「萌木の村クリスマスマンス2025-Heartfelt Christmas-」と題して各種装飾展示やイベントを開催します。また12月13日(土)と14日(日)の2日間、「クリスマスマルシェin MOEGINOMURA」を初開催し、約20のクラフトやフードブースの出店、パフォーマンスを行います。

● 清泉寮… キリスト教文化に基づくクリスマス企画

● 萌木の村… 萌木の村クリスマスマンス2025-Heartfelt Christmas-





ほかにも参加各店では各種クラフトや冬のアウトドア体験が行われる予定です。

● インフォメーション＆ガーデンショップ 萌木の村インフォメーション庭tekuteku… ウィンター・ボタニカル・ワークショップ

● 萌木の村オルゴール博物館 ホール・オブ・ホールズ… Xmasオルゴールコンサート

● セグウェイ＆トレッキングガイド 八ヶ岳アウトドア・アクティビティーズ… サンタセグウェイ

● 手織体験工房＆ショップ lou b.(ルー・ビー)手織体験工房… 働き者の妖精トムテを作ろう！

● SL保存会 清里駅前C56メイクアッププロジェクト実行委員会… クリスマストレイン





(3) 宿泊やお食事、ショッピングなどクリスマス限定の商品や企画を楽しむ

他にも参加各店ではクリスマスらしいローストチキン、ブッシュドノエル、リンゴのシナモン焼きといったこの時期らしいグルメやコース料理をご提供しています。

● タイ料理・オーベルジュ ショークディー… 丸鶏のタイ風ローストチキン

● グランレストラン ルミエール… フルコースクリスマスディナー

● ブルーパブレストラン 萌木の村ROCK… ROCKクリスマススペシャルメニュー

● チョコレート専門店 アルチザンパレドオール… ブッシュドノエル ノワール

● 器のギャラリーショップ＆カフェ ウツワ・エ・カフェ アンサンブル… クリスマス限定デザートプレート

● カントリーイン ボンファン… まるごとリンゴのシナモン焼き

● ギャラリー アリア ビバーチェ… クリスマスにちなんだ作家/工房作品の販売

● 紙わざの店 ペーパーバグ… ペーパーオーナメント 雪の結晶





なお「清なる里のクリスマス」のメインビジュアルを配したオリジナルポストカードを、清里駅前観光総合案内所「あおぞら」にて販売しています。

● 販売価格 200円(税込)

● 販売場所 清里駅前観光総合案内所「あおぞら」他

● 開館時間 9:00～17:00(冬季期間 12月15日～3月中旬 10:00～16:00)

● 年中無休





参加店舗一覧





【「清なる里のクリスマス」開催概要】

・期間 2025年11月29日(土)～12月25日(木)

・場所 山梨県北杜市高根町 清里高原

・主催 NPO法人清里観光振興会ファンタジー委員会

・参加店舗数 18店舗









【NPO法人清里観光振興会事務局について】

清里高原は関東、東海からも近い本州の真ん中に位置し、緩やかで圧倒的な広がりの八ヶ岳の裾野と、世界遺産の富士山・国立公園の南アルプス等3,000メートル級の山々を一望できる景観に恵まれた土地です。

また北杜市はこれらの山々の湧水のおかげで五種のお酒(ウィスキー、ワイン、ビール、日本酒、焼酎)を生産している世界でも数少ない地域です。

清里観光振興会は半世紀前、地域の観光に従事する皆さまによって結成された団体です。

多くの先輩方の努力により、今日の美しい景観と観光地としての知名度があります。そして今もそれらを守り育んで行きたいという思いの詰まったチームです。

昨今では、観光庁認定を受け注目をされている八ヶ岳観光圏(北杜市・富士見町・原村)の一員としての役割も大きく期待され、地域と行政の懸け橋となるべくポジションでもあります。より良い地域を作って行くために清里内(企業枠、駅上、駅前、八ヶ岳、下念場、東念場、朝日ヶ丘)から役員を選出し皆様の声を反映させていただいております。

この地で観光業を営む事業者として、その権利と義務を果たし共に支えあう観光業者の前向きな組織です。





WEB： https://kiyosato.gr.jp/christmas-in-kiyosato/