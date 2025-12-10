都心近くで、美しい紅葉と煌めく焚き火と鶏鍋で心も体も温まるーー。Grow Garden Toriyamaが紅葉ライトアップと冬季限定『鶏鍋』を開始

株式会社viviane

株式会社viviane（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田邉大樹）が運営するグランピング情報サイト「ワングランピング」は、日帰りグランピング施設であるGrow Garden Toriyama（東京都東大和市蔵敷1-391）が、紅葉シーズンを迎え紅葉ライトアップを開始したことをお知らせいたします。

URL: https://growgarden-toriyama.jp

美しい紅葉と、料亭のこだわった鶏鍋で、景色も食事も妥協しない贅沢を。

日帰りグランピングサイトでは、紅葉を楽しみながらBBQを楽しむことができます。昼はもちろん、夜は紅葉ライトアップをしていますので、さらに幻想的な美しさを体験できます。

ぜひ、焚火で暖まりながら紅葉狩りをぜひお楽しみください。

焚き火に加えて、寒さ対策として、テント内には灯油ストーブ(有料)も準備しています。寒さが心配な方も安心してお越しください。

また、紅葉ライトアップとあわせてスタートしたのが、毎年大好評の冬季限定『鶏鍋プラン』です。グランピングサイトに隣接する老舗料亭「貯水池 鳥山」とのコラボで提供される本格派。

寒空の下で食べる鍋は心も身体も温まります。鶏鍋はテントの中にコンロを持って行けばテント内で食べることもできます。そして、鍋の〆には鶏の旨味がたっぷり詰まったスープで作る雑炊です。

昼はもちろん、夜はライトアップで幻想的な紅葉に包まれます肌寒い季節に嬉しい「鶏鍋」は、老舗料亭「貯水池 鳥山」とのコラボ

美しい紅葉に囲まれて、絶品食事を楽しめる、この季節にしかできない贅沢体験をぜひお楽しみください。

Grow Garden Toriyamaについて

東京都東大和市・狭山緑地内に位置する「Grow Garden Toriyama（グロウガーデン トリヤマ）」は、四季の自然が広がる狭山緑地に隣接し、老舗料亭「貯水池 鳥山」とのコラボによる本格BBQや、焚火を楽しめる手ぶらグランピング施設です。家族やグループ、ペット連れまで幅広いシーンで気軽にアウトドアの非日常を満喫できます。

施設概要

Grow Garden Toriyamaの魅力- 手ぶらで楽しむ本格BBQ下ごしらえ済みの厳選食材を炭火で。片付け不要でアウトドアごはんの醍醐味を気軽に。- 焚火で“ひといき”スタッフ着火サポート付き。炎を囲むリラックス体験を安全に。- ペット同伴OKドッグラン併設のエリアを用意。愛犬と一緒に思い出づくり。- 選べる滞在スタイル3時間制・5時間パック・予約不要の「ぶらりBBQ」・短時間の「焚火でひといき」など、使い方に合わせて柔軟に選択可能。- 安心の設備屋根・日除け完備の区画、共用水洗トイレ、夜間営業対応。家族連れでも安心の運営体制。

施設名: Grow Garden Toriyama（グロウガーデン トリヤマ）

URL: https://growgarden-toriyama.jp

所在地: 東京都東大和市蔵敷1-391（狭山緑地内）

営業時間: 11:00-21:00（部制）

定休日: 水曜・木曜

主な設備: BBQ区画／屋根・日除けあり／焚火体験／ペット同伴可エリア／駐車場

アクセス:

お車をご利用の場合

【神奈川方面からお越しの方】

圏央道入間IC出口、国道16号/入間/所沢方面より約30分

電車をご利用の場合

【西武拝島線 東大和市駅より】

タクシーで約15分

西武バス「イオンモール行き」～蔵敷（ぞうしき）バス停下車 徒歩約7分

【西武狭山線 西武球場前駅より】

徒歩約20～30分（西武ドームからのコースは景色もよくお散歩に最適です）

ワングランピングについて

「ワングランピング」は、全国のグランピング・自然体験系施設に特化した情報サイトです。非日常の贅沢時間を、もっと手軽に・身近にお届けします。

URL: https://magazine.1glamping.jp

会社概要

会社名: 株式会社viviane

所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表者: 代表取締役 田邉大樹

設立: 2012年3月14日

URL: https://viviane.jp