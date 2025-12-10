【増補改訂版として復活！】青森県に伝わる「津軽こぎん刺し」について、幅広い年齢層に向けて紹介する決定版。

株式会社誠文堂新光社

津軽こぎん刺しの歴史や由来、種類などの基本知識から、材料と道具、下準備、基本の刺し方などのハウツーまで。

民藝運動との関わりや、こぎん刺しの伝統を守り伝える方々へのインタビュー、モドコの図案、南部菱刺しとの関係性についても触れ、多方面からこぎん刺しの知識を深められる構成に。

増補改訂として、新たに古作10点を収録し、インタビュー記事や年表の改正を行いました。

東北に伝わる伝統的な刺し子の中でも有名な、青森県に伝わる「津軽こぎん刺し」。

防寒と補強のために麻布に麻糸で布目を埋めて、刺繍を施したのが始まりで、模様の美しさに気づいた女性たちが独自の進化を加え、いつしか様々な模様に発展していきました。

日本の手仕事が見直されている一方で、こぎん刺しの歴史的背景や古くから残る図案、技法を詳しく紹介した良書の多くが、現在ではほとんど絶版となり入手困難となっているため、こぎん刺しに関する情報がなかなか得られない現状もあります。

本書は「津軽こぎん刺し」について、幅広い年代の方々に手仕事の魅力を伝えるとともに、北国の厳しい風土の中で生まれた美しい刺し子の高度な技術、力強さと温かさを持つ手仕事の魅力をまとめた決定版です。

※本書は、2013年9月に刊行した『津軽こぎん刺し 技法と図案集』に、古作やインタビュー記事を新たに収録し、掲載情報を最新の内容に更新し増補改訂したものです。

【監修者プロフィール】

弘前こぎん研究所（ヒロサキコギンケンキュウショ）

昭和17年、財団法人木村産業研究所内に青森ホームスパンとして誕生。民藝運動の中で柳宗悦らの薦めもありこぎん刺しの基礎的研究が行われ、昭和35年に弘前こぎん研究所と社名を改め、以降こぎん刺しの普及と製作・販売を中心に観光民芸品等の販売を行う。

【書籍概要】

書 名：増補改訂版 津軽こぎん刺し 技法と図案集

監修者：弘前こぎん研究所

仕 様：B5判、224ページ

定 価：3,960円（税込）

発売日：2025年12月22日（月）

ISBN：978-4-416-52555-5

