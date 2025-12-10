【両＠リベ大学長】『改訂版　本当の自由を手に入れる　お金の大学』が各社2025年間ランキング「ビジネス1位」を獲得！

人生100年時代に必携の「お金の教科書」！

140万部突破の『本当の自由を手に入れる お金の大学』の内容を大幅改訂した新版が、日販・トーハン単行本ビジネス、紀伊國屋書店ビジネス書、楽天ブックス生活の知識部門で年間ランキング1位に。

『 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学』が、2025年間ランキングでビジネス書1位を記録。総合でも軒並み上位にランクイン！

両＠リベ大学長による『改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学』が、2025年日販・トーハン2025年間ベストセラー（単行本ビジネス）第1位に輝きました。さらに、総合部門でも日販3位、トーハン4位に選出。

紀伊國屋書店ビジネス書部門、楽天ブックス生活の知識部門においても2025年ベストセラー第1位を獲得しました。

2020年刊の旧版が140万部を突破。その後52ページ追加し、大幅修正を行った2024年11月に刊行の増補改訂版も、発売直後から予約が相次いで重版を繰り返し、改訂版としてもロングセラーとなっております。

時代が求める「お金のリテラシー」を網羅

――「貯める・稼ぐ・増やす・使う・守る」の5つの力を体系的に解説

昨今の物価上昇、NISA拡充、社会保障不安などにより、生活者の「お金の教養」への関心はこれまで以上に高まっています。

本書は、人生に不可欠なスキルとして注目される 5つの力（貯める／増やす／稼ぐ／使う／守る） を初心者にもわかりやすくビジュアル豊富に解説。

ネットやSNSを中心に口コミが拡散し、学生から子育て世代、ビジネスパーソン、シニア層まで幅広い読者から支持されています。

旧版を超えるスピードで読まれ、本屋さんからも高評価

―― 発売前の予約段階で重版、読者の「リアルな不安」に寄り添う一冊に！

改訂版は、発表直後から大きな反響を呼び、予約時点で20万部を突破し、続々と重版が決定しました。また発売後はさらに売れ行きが加速し、数多くの書店の店頭ランキングでもトップを獲得いたしました。

書店員さんからも、

「金融の基礎を挫折しない形式で教えてくれる稀有な本」

「若い読者に手に取られる実用書として圧倒的」

といったありがたい評価が多数寄せられています。

※日販・トーハン調べ〈単行本ビジネス〉2025年間第1位（集計期間：2024/11/20～2025/11/18）

※ 紀伊國屋書店ビジネス書2025年間ランキング第1位（集計期間：2024/11月～2025/10月）

※ 楽天ブックス 生活の知識部門2025年間ランキング1位（集計期間：2025/1/1~2025/10/20）

書籍概要

『改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学』

両＠リベ大学長 著

A5判並製フルカラー 324ページ

定価：1,650円（税込）

発売：2024年11月

発行：朝日新聞出版

ISBN：9784023323780

