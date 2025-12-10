atena スキャン代行、本日より正式リリース！

atena株式会社

atena株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：白髭 直樹、以下「atena」）は、紙書類や紙の証憑（請求書、領収書など）のデータ化を最短1営業日で代行するサービス「atena スキャン代行」を、本日より正式リリースいたしました。

正式リリースに合わせ、繁忙期を迎える税理士・会計事務所の皆様の業務負荷軽減を目的とした「基本料金1ヶ月無料キャンペーン」を期間限定で実施いたします。

atena スキャン代行について

「atena スキャン代行」

「atena スキャン代行」は、お客様からお送りいただいた紙の書類（領収書、請求書、通帳など）を、最短1営業日でPDF化し、専用クラウドに納品するスキャン代行サービスです。

サービスの特徴

◇ 最短1営業日のスピーディな納品体制

書類がatenaに到着してから最短1営業日（領収書などの不定形書類は3営業日程度）でデータ化が完了します。スキャン前の仕分け、ホチキス外し、向き補正などの煩雑な前処理も全て専任チームが代行するため、お客様は書類を封筒に詰めて送るだけでデータ化が完了します。

◇ 企業・個人事業主だけでなく税理士事務所・会計事務所のDXを強力に推進

企業や個人事業主における経費の領収書・請求書のスキャンだけでなく税理士事務所・会計事務所様のDX推進にも貢献します。顧問先から届く大量の紙証憑をatena スキャン代行へ直接送付することで、事務所内でのスキャン作業や紙のファイリング業務を完全にアウトソースできます。データ化された証憑は、後工程である記帳業務等にシームレスに引き継ぐことができ、業務プロセス全体のデジタル化と効率化を実現します。

◇ 少量から利用でき、スキャンだけでなく配送や保管までワンストップ対応

月額5,000円（税抜／250ページまで）から利用できる料金体系で、中小企業や小規模税理士事務所などでも導入可能です。また、スキャンした書類や証憑を返却するだけでなく、指定住所への配送や、atenaによる長期保管（有料オプション）にも対応しています。

「atena スキャン代行の流れ」

また、会計事務所様や企業様向けに、パートナープログラムもご用意しています。

例えば、クライアント様の証憑をatenaに直接お送りいただく利用形態はもちろん、卸売販売契約で貴社へ卸売し顧問先様やエンドユーザー様に再販してご利用いただくこともできます。

「atena スキャン代行 パートナープログラムの概要」

パートナープログラムに関する詳しい情報は、 sales@atena.inc までお気軽にお問い合わせください。

基本料金1ヶ月無料キャンペーンで、税理士の確定申告業務を支援

個人確定申告業務で特に紙証憑の取り扱いが増加する税理士・会計事務所の皆様の業務を支援するため、以下のキャンペーンを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57320/table/34_1_e772ae9ab415cb3ef2e2d7958c150fe8.jpg?v=202512100356 ]

※詳細はサービスサイトよりお問い合わせください。

atena スキャン代行 サービスサイト

サービスの詳細や資料請求はこちらからご覧ください。

https://atena.life/scan-service

atena株式会社について

atenaは「私たちはアナログとデジタルの架け橋として、クライアントのお客様の成功に貢献します」をミッションに掲げ、2020年5月よりクラウド郵便(R)︎サービス「atena」を中心に、郵便物、総務、バックオフィス領域でサービスを提供しています。2022年には日本郵政グループ、Sansan株式会社との資本等提携を行い、オペレーション品質やプロダクト価値の強化に取り組んでいます。

- 代表取締役：白髭 直樹- 会社設立：2019年1月26日（現法人設立：2020年6月5日）- 事業内容：atenaシリーズの企画・開発・販売- コーポレートサイト：https://atena.inc- atenaサービスサイト：https://atena.life