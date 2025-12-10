モザイクモール港北(横浜市都筑区／運営：株式会社阪急商業開発／イベント主催者)と一般社団法人 YOKOHAMA COFFEE CULTURE(イベント運営)は、開業25周年記念企画として、2025年12月19日(金)～25日(木)の7日間、地域に根ざしたコーヒーカルチャーを発信するイベント「YOKOHAMA COFFEE MARCHE」を開催します。





YOKOHAMA COFFEE MARCHE





イベント運営は一般社団法人 YOKOHAMA COFFEE CULTURE。

本イベントは、館のクリスマステーマ「束ねたのは感謝のきもち」と連動し、“香り”“体験”“ギフト”をテーマに、12のロースターが集う冬の特別な催しです。スペシャルティコーヒーの物販、週末限定の飲み比べ、少人数制セミナーなど、暮らしを豊かにするコンテンツを多数展開します。





イベント公式ページ： https://sp.mosaicmall.jp/h/coffeemarche_12_2025









■出店ロースター・ショップ一覧(13店舗)

神奈川を中心に特色あるロースター・ブランド計13店舗が参加します。





YOKOHAMA COFFEE MARCHE 出店店舗一覧





【神奈川(地元ロースター)】

・PocoPoco. Coffee.Roasters(神奈川県 横浜市 あざみ野)

・cafe&gin mono(神奈川県 藤沢市 辻堂)

・Roast Design Coffee(神奈川県 川崎市 新百合ヶ丘)

・UZUKI(神奈川県 横浜市 弘明寺)

・SPECIALTY COFFEE BEANS No.13(神奈川県 横須賀市 横須賀中央)

・CHEEERS COFFEE(神奈川県 鎌倉市 長谷)

・GOOD START, GOOD COFFEE(神奈川県 横浜市 星川)

・MUI(神奈川県 川崎市 元住吉)





【その他エリア】

・THE COFFEESHOP(東京都 渋谷区)

・メーヴェコーヒーロースターズ(東京都 杉並区)

・CORSICA COFFEE DEVELOPMENT(香川県 高松市)

・STITCH COFFEE(オーストラリア)

・ORIGAMI JAPAN(岐阜県 土岐市)





各店舗の個性豊かなコーヒーのラインナップと、冬のギフトにぴったりなアイテムが揃います。









■イベント内容

(1) スペシャルティコーヒー物販(全日)

スペシャルティコーヒー豆、ドリップバッグ、抽出器具、カップなど、幅広いアイテムが並びます。

産地・精製・焙煎の違いによる多彩な風味から、“あなた好み”の一杯や冬のギフトにぴったりの商品が選べます。





(2) 飲み比べ体験(12月20日(土)・21日(日) 限定開催 11:00-18:00)

産地とロースターの個性を巡る、ミニカップ飲み比べ体験企画です。初めて出会う産地の風味や、焙煎による表現の違いを気軽に楽しめます。

▼3枚つづり飲み比べチケット：1,100円(税込)

・ミニカップ(約90ml)で提供

・各ロースターは1～3種を提供

・気に入った豆はその場で購入可能

・通常サイズのドリンク販売もあり(※決済方法は店舗により異なります)





(3) 少人数制コーヒーセミナー(全4回)

“飲む”だけでなく、“知る・学ぶ”ことでコーヒーがもっと楽しくなる60分。初心者から愛好家まで楽しめる人気企画です。

日程 ： 12月20日(土)・21日(日)

定員 ： 各回10名

参加費： 2,000円(税込)

会場 ： モザイクモール港北 1F バンケットルーム

予約 ： https://yokohamacoffeefestiv.stores.jp/

(事前予約制。当日空席があれば当日受付可)





YOKOHAMA COFFEE MARCHE セミナー一覧





▼セミナー一覧

★12月20日(土)13:00～

《Roast Design Coffee・三神 亮》

「スペシャルティコーヒーとそのテロワール」

スペシャルティコーヒーを特徴づける“テロワール(産地特性)”を、味の成り立ちから解説。土地・気候・生産プロセスがどのように杯の個性に現れるのかを、試飲とともに紐解きます。





【講師プロフィール】

三神 亮 コーヒー・コンサルタント

ワイン小売などの勤務を経て、インポーターに入社。セールス、バイヤーとして多岐にわたる業務を担当し、COE等の品評会や競技会の審査員を務める。

焙煎世界競技会WCRCでは、日本代表コーチを複数回にわたって拝命。2019年7月に妻の三神 仁美(代表)と共にRoast Design Coffeeを設立し、品質設計やコンサルティング／トレーニングなどを行うかたわら、自社ブログをはじめとした様々なメディアで執筆活動を行っている。





★12月20日(土)16:00～

《THE COFFEESHOP・萩原 大智》

「違いがわかる！コーヒー飲み比べ体験」

産地や品種、生産処理によって変わるコーヒーの味。

その違いを感じて味わうのがスペシャルティコーヒーの楽しみ方です。

そう聞くと「自分に味の違いなんてわかるのかしら…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。良質なスペシャルティコーヒーが持つ味わいの違いは、誰にでも感じられるほど明確なものです。

今回のセミナーでは、【3つの生産国×同じ焙煎度合い】の飲み比べと、【同じ生産国×3つの焙煎度合い】の飲み比べを体験していただきます。生産国と焙煎度合い、コーヒーの味わいに大きく影響するこの2つの要素を比較することで、スペシャルティコーヒーならではのユニークな風味を感じてもらいたいと思います。

計6種類のコーヒーをティスティングして、お気に入りのコーヒー豆を見つけてもらえたら嬉しいです！





【講師プロフィール】

萩原 大智(はぎわら だいと)THE COFFEESHOP Roaster

平成元年・埼玉県出身。

スペシャルティコーヒー専門店・THE COFFEESHOPで取り扱うすべてのコーヒー豆の仕入れと焙煎・クオリティコントロールを担当。コーヒーの魅力をより多くの方へ知ってもらうために、WEBマガジン・YouTubeなどを通した情報発信、また2023年からは東京大学・客員講師としてコーヒーをテーマに講義を行うなど、多岐に渡って活動中。





★12月21日(日)13:00～

《Kanamori Coffee Lab.・金森 ふき子》

「コーヒーテイスティング講座」

コーヒーの味わいは、香り・舌の感覚・質感・余韻など複数の要素が重なって生まれます。本講座では、味の成り立ちや“どのタイミングで何を感じているのか”をやさしく解説し、3種類のコーヒーをテイスティングします。感じたことを理解し、言葉にする体験を大切にした内容です。





【講師プロフィール】

金森 ふき子

“技術が人を支える”という思いのもと、コーヒーの学びを届けています。コーヒートレーナーとして、抽出・焙煎・テイスティングを分かりやすく丁寧にお伝えしています。

国際コーヒー鑑定士をはじめ数々の国際資格を所持し、日々コーヒーの魅力と向き合いながら活動しています。





★12月21日(日)16:00～

《cafe&gin mono・吉田 匡》

「ジンとコーヒーではじめるコーヒーカクテル」

自宅で気軽にチャレンジしやすいコーヒーカクテルを、cafe&gin mono オリジナルジン『BARISTA GIN』を使用して体験していただきます。





BARISTA GINとは：

cafe&gin monoオリジナルのクラフトジン。素材にコーヒーの生豆とカスカラを使用し、フルーツとしてのコーヒーを表現。「バリスタがつくるバリスタのためのジン」がサブテーマであり、制作の意図としてコーヒーカクテルと合わせやすいように設計するとともに、ジンとして幅広い方に楽しんでいただけるよう、“ジンらしさ”も大切にしている。





【講師プロフィール】

吉田 匡

cafe&gin monoオーナーバリスタ兼ロースター。バリスタとしてコーヒーはもちろんお酒やお茶の勉強をしていく中で、コーヒーとジンの果てしない魅力の深さに惹かれ、現在のスタイルに辿り着く。コーヒーとジンを様々な表現で発信している。

Coffee in Good Spirits 2024 7位









■開催概要

イベント名：YOKOHAMA COFFEE MARCHE

開催期間 ：2025年12月19日(金)～25日(木)

時間 ：10:00～18:00(飲み比べ 11:00～18:00)

会場 ：モザイクモール港北 1F 特設会場

所在地 ：〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-31-1-2

アクセス ：横浜市営地下鉄ブルーライン／グリーンライン「センター北駅」すぐ

主催 ：モザイクモール港北

運営 ：一般社団法人 YOKOHAMA COFFEE CULTURE