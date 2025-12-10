RADIATE × Mayashibasaki　描き下ろしアートを用いた限定コラボアイテムが登場

株式会社ヤマダヤ

今回RADIATEでは、ホリデーシーズンに向けた“Holiday Collection”をテーマにシーズン企画を展開します。

コレクションの制作にあたり、アーティスト mayashibasaki(https://www.instagram.com/maya.s911/?hl=ja) 氏をパートナーに迎え、RADIATEのためだけに特別な柄を描き下ろしていただきました。

描き下ろしグラフィックの魅力を最大限に引き出した、ホリデーシーズンならではのムードを纏う3型のアイテムをラインアップ。アートワークの世界観を生かした、RADIATEならではの特別なコレクションとなっています。

Heart jewelryFlower jewelryDress

ホリデーシーズンのきらびやかさとナイトムードをテーマに展開する“Holiday Collection”では、はっきりとした色合いやダークトーンを取り入れ、RADIATEらしいモードな表情を表現しています。

今回のコレクションでは、アーティスト maya 氏のアーカイブからフラワー、ハート、ドレスの3モチーフをピックアップし、そこからイメージを共有しながら打ち合わせを重ね、RADIATEのために3柄を書き下ろしていただきました。

ホリデーの華やぎを際立たせるため、フラワーとハートにはジュエリーの要素を加え、煌めきのある表情に仕上げています。また、パーティシーンの象徴であるドレス柄には、大胆なフラワーや鮮やかな色彩を取り入れ、モード感と遊び心を兼ね備えたデザインとなっています。

ショートジャケットには、毛足のあるシャギー素材の上からプリント加工を施した生地を使用し、2柄で展開しています。寒い時期に取り入れやすいよう、ほどよい凹凸感のある素材をセレクトしました。

また、ドレスシーンにも映えるよう、柄のサイズ感はあえて大きめに設定し、インパクトと華やかさを重視。フラワー柄は柄と地の色を近づけて控えめな表情に仕上げ、ハート柄は浅い黒をベースにハート部分をオフホワイトで描くことで、なじみがよく着やすいバランスに調整しています。

シアーワンピースは2柄で展開。透け感を活かした素材にプリントを施しており、存在感のある大柄ながらも、着用すると自然に馴染む軽やかな仕上がりです。

襟ぐりや袖口にはベロア素材を使用し、季節感やさりげない凹凸感をプラス。インナーのキャミワンピースにはサテン生地を採用しており、柄ワンピースの広い袖口から見えても違和感なく着用できます。

また、キャミワンピースを重ねてスタイルに変化をつけることもでき、キャミなしで柄ワンピースとパンツを合わせるなど、さまざまな着回しにも対応するアイテムです。

ベロアインナーは、冬らしさを感じつつも春まで着用できるよう、毛足の短い素材を使用し、3柄で展開しています。

ハートとフラワー柄は、柄のサイズを細かめに、色のトーンも落とすことで、大人の方にも着やすいデザインに仕上げました。

一方、ドレス柄は大胆に柄を拡大し、ぱっと見では花柄に見えるよう配置。実はドレスモチーフが隠れている遊び心を加え、着る人が楽しめる仕上がりになっています。

シャギーショートジャケット (Flower jewelry, Heart jewelry)\26,000シアーワンピース (Flower jewelry, Heart jewelry)\27,000ベロアカットソー (Dress)\15,000ベロアカットソー (Flower jewelry, Heart jewelry)\14,000特集ページはこちら :https://store.ymdy.co.jp/feature/radiate_holiday_251128

RADIATE

「洋服で人を魅了する。」気分が高揚する洋服、自分が変われる洋服を。 憧れだけじゃない、あくまで女性のスタイルにリアルに浸透するブランドであり続けたい。

モードの洗練さとカジュアルの抜け感を組み合わせ、日常に取り入れやすいスタイルを提案します。

トレンドに流されるのではなく、毎日のコーディネートにすっと馴染みながら、存在感を放つこだわりのアイテムを揃えています。

公式サイト：https://store.ymdy.co.jp/brands/radiate

Instagram：@radiatejapan(https://www.instagram.com/radiatejapan/?hl=ja)

【株式会社ヤマダヤの概要】

1893年の創業以来、ヤマダヤではオリジナルのテキスタイルも含め独自のデザインを常に高品質で提供し続けています。創業以来MADEINJAPANの製品を中心に一切妥協せずにモノづくりに励んでいます。

展開ブランドは「Aga」「FENNEL」「LASUD」「RADIATE」「VIN」「CLOVE」「:ETHR OF」「FIKA.」など複数のオリジナルブランドを、日本全国に約150店舗、中国に3店舗展開し、自社ECを運営しています。

会社名：株式会社ヤマダヤ

所在地：愛知県名古屋市西区城西1-3-1

代表者：山田 太郎

コーポレートサイト：https://www.ymdy.co.jp/

お問い合わせページ：https://www.ymdy.co.jp/contact/