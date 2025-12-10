長野県塩尻市のグランピング施設「enCamp」は、2025年冬季より、お客様の安心を最優先するため、国内でも例を見ないレベルの多層的な熊対策強化キャンペーンを開始いたします。





熊対抗キャンペーン





本年度は全国的な熊出没増加の影響を受け、当施設でも約600名分(推計700万円相当)の宿泊キャンセルが発生しました。しかし、開業以来13年間で敷地内で熊が目撃されたことは一度もありません。お客様の不安に対し、事業者として「安全は最高のサービス」であると考え、専門家の知見や科学的根拠に基づいた設備投資を行い、万全の対策を整えました。





「enCamp」公式HP： https://encamp-glamping.com/





写真(1)：施設全景(昼)





写真(2)：施設全景(夜)





■7つの多層的熊対策(2,500坪の全周をガード)

1. 外周全面に高電圧の「電気柵」を新設(2,500坪)

電気柵は、熊の被害対策として最も有効性の高い手段の一つとされています。敷地の全周に設置することで、物理的な侵入を防ぎます。





写真(3)：電気柵の設置状況





2. 光センサー × 高周波音響の害獣回避システムを導入

クマは活動が活発化する薄暗い時間帯(朝夕)に光や音を避ける傾向があります。侵入経路となり得る箇所にセンサーを配備し、強い刺激で抑止します。





写真(4)：光センサー・高周波装置の機器写真





3. 狼尿を用いた天然忌避剤「ウルフピー」を敷地内200箇所に設置

嗅覚が非常に優れているツキノワグマに対し、天敵である狼の匂いを用いることで心理的な忌避効果が期待されます。





写真(5)：ウルフピー





4. 敷地4方を道路が囲む特異な立地

熊は人里や舗装路を避ける傾向があり、人流が多い道路に囲まれた立地は、他の抑止力と複合的に作用し、侵入リスクを低減する構造になっています。





写真(6)：施設マップ





5. ヤギ2頭による「下草ゼロ」状態の維持

ヤギの放牧により、熊の身を隠すブッシュ(藪)を物理的に排除し、接近する環境を作らせません。





写真(7)：ヤギ放牧で下草がない状態





6. 24時間照明＋年間1万人超の宿泊者の安定した人流

熊の習性に適合し、夜間でも敷地内が完全に明るく、かつ常に人がいる状態を維持します。





7. 環境保護機関認可の熊スプレーを全13棟＋予備3本配備

万一の事態に備え、世界標準の安全装備を各棟に備えています。

写真(8)：熊スプレー13棟分＋予備3本準備





【宣言】敷地内に熊が現れた場合、宿泊料を「全額返金」

上記対策の徹底への自信から、「もし発生したら全額返金」という徹底した顧客安心策を導入します。このお客様の安全に対する徹底宣言は、通年で継続実施します。









■enCamp 代表・村上 コメント

この夏は“熊のせいでキャンセル”が続きましたが、これからは“熊対策がすごい施設”として選ばれます。この困難を、安全への投資機会に変えます！





写真(9)：宿泊棟の外観





写真(10)：室内写真





今の時期は、以下の環境が同時に楽しめます





・北アルプスの雪化粧

写真(11)：北アルプスの雪化粧





・晴れていれば、星座がわからないほどの満天の星空

写真(12)：満天の星空





・焚き火を囲んでの会話

写真(13)：焚き火を囲んでの会話





土日祝は満室も多いですが平日は空室もございます。最新の空室状況は公式サイトにてご確認可能です。





写真(14)：代表・村上





■施設概要

施設名 ： GLAMPING BASE encamp

運営会社 ： 株式会社スタイルプラス

所在地 ： 長野県塩尻市金井638-1

アクセス ： 塩尻インターから車で6分

公式HP ： https://encamp-glamping.com/

Instagram： https://www.instagram.com/encamp_nagano/