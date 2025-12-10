AIからの“見え方”をまとめて診断「AIO調査サービス」提供開始

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、ChatGPTやGeminiなどの生成AIの普及により変化する検索行動に対応し、AIに引用・推薦されやすいWebサイトかどうかを調査する「AIO（AI最適化）調査サービス」を2025年12月10日より提供開始いたします。

■「AIO調査サービス」提供の背景

近年、生成AIの急速な進化により、ユーザーの情報探索行動は大きく変化しています。従来のキーワード検索だけでなく、AIチャットボットによる対話型検索や、検索結果に表示されるAI生成の要約など、AIを経由した情報接触機会が増加しています。ChatGPT、Gemini、Perplexity、Copilotなどを通じたWebサイトへの流入も拡大しており、今後のマーケティングではAIO（AI最適化）やLLMO（大規模言語モデル最適化）を意識した取り組みが不可欠となっています。

当社はこうした市場変化に対応すべく、2025年7月18日に「AIO/LLMO、AI最適化サービス」を提供開始しました。今回新たに提供する「AIO調査サービス」は、その一部を切り出した“単発で試せる診断サービス”として、現状のWebサイトがAIにどの程度引用・推薦されやすいかを可視化し、改善方針を明確にするものです。

■「AIO調査サービス」の概要

当社が20年以上にわたり提供してきたSEO対策のノウハウと、AIの回答生成プロセスの分析を組み合わせ、AIに引用・推薦されやすいWebサイトの状態を多角的に診断します。調査結果は改善点や推奨アクションとともにレポートとしてご提供します。

レポートの主な項目は以下の通りです。



１.調査結果総評

２.対策キーワード・対策フレーズ

３.AIO・LLMOトラフィック状況

４.競合サイトAIO・LLMO流入状況

５.AIの回答傾向

６.競合比較

７.外部サイトでの露出状況

８.サイト内コンテンツ

９.対策方針

１０.対策方針を実現する重要指標

１１.アクションプラン

※調査対象のWebサイトや課題により内容は変動します。

＜料金について＞

「AIO調査サービス」の料金は、1Webサイトあたり50万円～100万円程度となっております。Webサイトの構造やページ数などにより変動するため、正式な料金はお見積り時にご提示いたします。

■今後の展望

当社は今後も、生成AI時代における企業の新たなマーケティング課題に対応すべく、本サービスを通じてAI経由での顕在層流入の拡大とCV（成約）増加の支援に取り組んでまいります。

■ジオコードの「SEO」について

2005年の創業以来、20年以上にわたりGoogleのガイドラインに従った「ホワイトハットSEO」で培ったWebマーケティングの知見と実績を基盤に、累計4,673以上のWebサイトの検索エンジン最適化を行ってきました。そして、AI時代の情報探索の変化に対応すべく、AI最適化（AIO/LLMO）サービスを新たに展開。AIがコンテンツを深く理解し、生成AI搭載検索エンジンでも適切に評価・表示されるよう支援します。

長年のSEOノウハウと最先端AI技術を融合させ、あらゆるデジタル接点での成果最大化に貢献してまいります。

【サービスサイト】https://www.geo-code.co.jp/seo/(https://www.geo-code.co.jp/seo/)

■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策、Webサイト制作といった従来のWebマーケティング支援に加え、直近のAI検索対策（AIO/LLMO）まで手掛けるWebマーケティング事業を展開しています。また、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,452万円（2025年8月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/(https://www.geo-code.co.jp/)

■お問い合わせ先

＜SEOやAI最適化（AIO調査など）サービスについて＞

株式会社ジオコード

コンサル課

メール：contact@geo-code.co.jp

電 話：03-6274-8081