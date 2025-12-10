ユニファイドコミュニケーションズ株式会社

ユニファイドコミュニケーションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大田保紀、以下「ユニファイドコミュニケーションズ」）は、株式会社ageet（本社：京都府向日市、代表取締役社長： 岡崎 昌人、以下「ageet」）が提供するソフトフォン製品「AGEphone」シリーズについて、販売代理店の登録を完了したことをお知らせいたします。

販売代理店となることにより、ユニファイドコミュニケーションズが提供する自社IP-PBX製品「UC Server-P」と、ageetのPC向けソフトフォン「AGEphone Cloud for PC」が連携可能となりました。また、「UC Server-P」以外のIP-PBXや各種クラウドPBX環境に向けて、スマートフォン向けの「AGEphone Cloud for iOS/Android」をはじめとするAGEphoneシリーズ各製品をご提供することが可能となります。

ユニファイドコミュニケーションズは、向こう3年間で 5,000ライセンスの販売を目標 とし、企業のコミュニケーション基盤の高度化と柔軟なワークスタイルの推進に貢献してまいります。

近年、企業の働き方は急速に多様化し、在宅勤務やハイブリッドワークの浸透に伴い、電話システムにもクラウド化やデバイス分散への対応が求められています。法人向けソフトフォン国内実績トップレベルのAGEphoneシリーズは、SIPベースで高品質な通話を実現するソフトフォンとして数多くの企業に導入されており、PC・モバイル双方で安定した利用が可能です。

ユニファイドコミュニケーションズのIP-PBX製品「UC Server-P」との連携は、企業の内線環境を複数デバイスで柔軟に運用できる体制を強化し、ワークスタイル変革をより強力に後押しします。また、他社PBXユーザーに対しても幅広いAGEphone製品を提供することで、より多くの環境に最適なソフトフォン導入を支援します。

■株式会社 ageet について

株式会社 ageet (https://www.ageet.com/) は、ソフトフォン「AGEphone」シリーズを中心に、音声コミュニケーション技術を提供する企業です。SIP 技術を活用した高品質な通話環境の実現に取り組み、PC・モバイル向けソフトフォンや関連サービスを通じて、企業のコミュニケーション基盤の向上に貢献しています。

■ユニファイドコミュニケーションズ株式会社について

ユニファイドコミュニケーションズ株式会社は、1997年の創業以来、通信分野およびコールセンター分野を中心に、自社製品の開発・販売、他社製品の販売・構築、関連技術サービスの提供、国内外メーカーとの協業を幅広く展開しています。

他のメーカーやSIerでは実現が難しい高度なシステムやソリューションを多数手掛け、多種多様なお客様・パートナー企業様に高品質なサービスを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】

ユニファイドコミュニケーションズ株式会社

担当：事業開発部 本多

〒105-0003

東京都港区西新橋 3-24-9 飯田ビル

TEL : 03-3433-7660

Web：www.unified.co.jp