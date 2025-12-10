売れるネット広告社グループ、FiNANCiE上『D2Cの会』コミュニティが1週間で1,000名突破　～Web3型「D2Cトークンエコシステム」が初動から想定を上回る成長ペースで始動～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、ブロックチェーン技術を活用したWeb3プラットフォーム「FiNANCiE（フィナンシェ）」内に立ち上げた「D2Cの会」コミュニティが、オープンからわずか1週間で1,000名を突破いたしましたので、お知らせいたします。

【初期立ち上がりで“市場想定を大幅に上回る成長速度”を記録】

本件は、売れるネット広告社グループが発行する独自トークンを中核とした新規Web3事業「D2Cトークンエコシステム」の第一弾であり、初動から業界内外の関心を集め、当社事業の新たな成長ドライバーとして大きなポテンシャルを示しました。

【D2C業界を“金融 × テクノロジー”で統合する革新的インフラ】

売れるネット広告社グループは今回、FiNANCiEを通じて独自デジタル資産（トークン）を発行し、D2C産業に特化した「D2Cトークンエコシステム」を構築することを決定しました。

これにより、

- 業界トップクラスのマーケティングノウハウ- ブロックチェーン技術- D2C事業者コミュニティ

を融合し、D2C市場のビジネス構造そのもののアップデートを目指します。

【業界構造を変える3つの革新】

１. D2Cプレイヤーの貢献を“デジタル資産化”し、参加意欲を最大化

学習・挑戦・情報発信・共同企画など、コミュニティ内の価値創造をトークンで可視化。

企業・個人の貢献が蓄積されることで、継続的な成長を生み出す循環型の経済圏が形成されます。

２. D2Cに必要な“価値交換”を高速化

広告・CRMノウハウ、クリエイティブ、人材リソースなどをトークンと連動させることで、従来よりもスピーディかつ柔軟な商取引・共同企画が可能になります。

３. 新たなファイナンスモデルの創出

トークン販売などを通じて、D2C事業者の新ブランド立ち上げや事業加速を支援する仕組みを構築。

売れるネット広告社グループの専門性を活かした“D2C×Web3事業創出プログラム”を展開します。

※トークン価格・将来価値は保証されるものではなく、市場環境により変動いたします。

【FiNANCiEとの連携により、Web3事業を加速】

FiNANCiEプラットフォームの特徴である

- トークン発行・運用基盤- コミュニティ支援機能- Web3型マーケティング導線

を活かし、売れるネット広告社グループはD2C事業者向けのWeb3コミュニティ運営から、トークン活用型施策の企画・実装まで幅広く支援します。

【企業価値向上へのインパクト（重要）】

1. 新規リード獲得が飛躍的に増加

急成長するD2Cコミュニティは、業界の主要プレイヤーが集まるプラットフォームとなることが見込まれ、広告支援・CRM支援など主力事業への案件創出を大きく後押しします。

2. 高精度データによるサービス単価とLTVの向上

コミュニティ上で蓄積される課題・施策・成果データを活用し、広告運用・CRM・LP改善の精度を一段と向上させることで、既存顧客の業績向上＝売れるネット広告社グループ売上の安定的拡大につながります。

3. Web3起点の収益モデルを創出し、中長期の成長エンジンを確立

- デジタルアセット連動マーケティング- コミュニティ運営- トークン活用ソリューション- データドリブン新サービス

など、従来事業とは異なる新たな収益源を確立します。

4. D2C産業インフラとしてのポジションを確立

D2Cプレイヤーの集積が進むことで、売れるネット広告社グループは「業界のハブ企業」として存在感を強め、企業価値および株主価値向上に寄与する基盤を固めていきます。

【D2C産業の民主化を推進】

全国のD2C企業の成功確率を最大化するという「D2Cの会」の理念のもと、ノウハウ共有・新ブランド創出・地域事業者支援を促進し、日本の産業活性化に貢献していきます。

売れるネット広告社グループは、「企業価値」と「社会的価値」を両立する企業として、D2C市場の発展を強力に牽引してまいります。

本プロジェクトは、2026年７月度の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

売れるネット広告社グループは、既存事業と新規Web3事業の両輪で、企業価値の最大化を推進してまいります。

売れるネット広告社グループは、今後も「“最強の売れるノウハウ(R)”を用いて関わるすべての企業を100%成功に導くことで世界中にたくさんのドラマを創る」という理念のもと、D2C市場の発展と企業価値の最大化に向けて挑戦を続けてまいります。

以 上

