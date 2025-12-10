【1/28（水）開催】属人化しないAI・SNS運用のシクミづくり内製化セミナー！

株式会社BOTANICO

SNS運用が「担当者のスキル」に大きく左右される時代は、終わりを迎えつつあります。

AIの急速な進化により、投稿企画・文章作成・分析・改善・広告最適化まで、一連のSNS運用を“再現性のある仕組み”として構築することが可能になりました。

この度、BOTANICOでは、中小企業・個人事業主・マーケティング担当者を対象に、「属人化しないAI・SNS運用のシクミづくり内製化セミナー」を開催いたします。



本セミナーでは、SNS担当者が変わっても成果が出続ける「運用フローの内製化」と、AIを活用した効率的な発信・分析・改善の方法を、最新事例とテンプレートを交えて解説します。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/zder1dFm37GL9e177)

■ セミナー開催の背景

2025年は生成AIがSNS運用のあらゆる領域に浸透し、投稿作成や広告クリエイティブの制作が“自動化”されつつあります。



一方で多くの企業では、

「担当者が辞めると運用が止まる」

「やり方が属人化して共有できない」

「社内にノウハウが蓄積されない」

といった課題が依然として深刻です。

こうした問題を解決するためには、AI × 運用フロー設計 × SNS戦略を組み合わせた“仕組み化”が不可欠です。

本セミナーでは、属人化を防ぎながら成果を最大化する実務的なフレームワークを具体的に紹介します。

■ セミナーの主な内容

● AI時代のSNS運用「属人化の壁」とは？

● 企画～投稿～分析～改善まで一元管理する“シクミ化”の実例

● AIツールの効果的な使い分け方

● 誰が担当しても同じ品質を担保できる「投稿テンプレート戦略」

● 広告とオーガニックを連動させるAI×SNS総合運用術

● 月10時間で回る“省エネ型SNS運用フロー”の作り方

● 参加者限定「内製化ガイドライン」の一部を配布

■ こんな企業・担当者におすすめ

・SNS運用が人に依存してしまっている

・毎月の投稿の質にばらつきがある

・広告だけに頼らず成果を出したい

・AIを導入したいが、具体的な活用法が分からない

・少人数でもマーケティングを回せる体制を作りたい

■ 参加することで得られること

・担当者が変わっても成果が出るSNS運用が構築できる

・AIを活用した“勝手に回る”SNSフローが完成する

・広告とオーガニックの統合戦略が理解できる

・中小企業でもできるSNS内製化の全体像が掴める

・即実践できるテンプレート＆プロンプトが手に入る

お申し込みはこちら(https://forms.gle/zder1dFm37GL9e177)