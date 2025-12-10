TAOKE ENERGYが開発した岩手北上蓄電所の商業運転を開始

TAOKE ENERGY株式会社

12月9日、岩手県北上市にて高圧系統用蓄電所「岩手北上蓄電所」の竣工式を執り行いました。式典には、TAOKE ENERGY株式会社（本社：東京都港区）、東京センチュリー株式会社（本社：東京都千代田区）、E-Flow合同会社（本社：大阪府大阪市中央区）が出席し、関係者一同で本日から始まる商業運転の安全・成功を祈願いたしました。

本蓄電所は、TAOKE ENERGYが開発・建設を担当し、完工後に東京センチュリーへ事業権利を譲渡したものです。今回の竣工と商業運転開始を迎え、当プロジェクトが正式に次のステージへ移行いたしました。

■「岩手北上蓄電所」について

岩手北上蓄電所[表: https://prtimes.jp/data/corp/103834/table/15_1_2a0bd1c0d5c9257241cb94db2882ce19.jpg?v=202512101227 ]

近年、再生可能エネルギーの普及に伴い、電力の安定供給に欠かせない「調整力」として、系統用蓄電池に対する注目が一段と高まっています。こうした市場ニーズの高まりを受け、TAOKE ENERGYでは、系統用蓄電所の開発・インテグレーション・建設・投資・運営・アフターサービスに至るまで、全ライフサイクルにわたるサービスを提供しております。これにより、お客様の事業をあらゆる段階で一貫してご支援してまいります。

このサービス体制を具現化した代表例の一つが、この度商業運転を開始した「岩手北上蓄電所」です。本蓄電所は、東北エリアにおける再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力系統の変動を効果的に緩和し、地域の系統安定化に寄与することが期待されています。

これまでの実績として、TAOKE ENERGYは系統用蓄電所において、65件の導入実績を有しており、そのうち5件が特別高圧蓄電所で、また39件は2025年度末まで連系予定の案件となっています。さらに、蓄電所投資事業にも注力しており、将来的な総資産規模は400億円以上、総容量は500MWhを超え拡大する見通しです。

今後とも、TAOKE ENERGYは系統用蓄電所の全ライフサイクルサービス体制のさらなる深化に努め、全国各地での蓄電所案件を積極的に推進していきます。東北エリアのみならず、幅広い地域における電力安定と脱炭素社会の実現に向けて、持続的な取り組みを進めてまいります。