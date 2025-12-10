元ゴールドマン・サックス田中渓 ″ゲーム化計画″ 始動、AIでゲームが作れる「DreamCore」

株式会社NEIGHBOR

NEIGHBOR株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：川本龍）は、元ゴールドマン・サックスの投資部門日本共同統括の田中渓氏からの出資を記念し、田中氏本人をテーマにしたゲーム制作キャンペーン「田中渓をゲーム化せよ！」を本日より開始します。

本企画は、田中氏を引受先とする第三者割当増資によりエンジェル出資を受けたことを記念して実施するもので、「投資家本人をゲームキャラクターとして登場させる」という試みとなります。

AIチャットでゲームが作れるプラットフォーム「DreamCore」を使えば、プログラミング不要・スマホだけで誰でも参加可能。田中氏を主人公にするもよし、ラスボスにするもよし、自由な発想でゲーム化してください。

「田中渓“ゲーム化計画”」について

「田中渓“ゲーム化計画”」は、元ゴールドマン・サックスの田中渓さんを、ゲームの主人公やボスキャラ、NPC、モブなど、あらゆる立ち位置で登場させることができるユーザー参加型のゲーム投稿キャンペーンです。

DreamCoreではAIがゲーム制作をサポートするため、ゲーム制作の経験がない方でも、テキストで指示を出しながら簡単にゲームをつくり、投稿することができます。

企画名：田中渓 ゲーム化計画

テーマ：田中渓氏を登場させたゲーム（役どころ自由）

締切：2025年12月19日

参加費：無料

インセンティブ（賞品）

投稿作品のうちスタッフが「刺さった」と感じたものに対して、以下の特典を随時付与します。

😆 「めっちゃいいね！」作品

→ DreamCore Unlimitedプラン 1ヶ月分（＄50 相当）

「いいね！」作品

→ DreamCore Lightプラン 1ヶ月分（＄20 相当）

※上限なし。良い作品が出れば出るほどプラン付与を実施していきます。

参加方法

DreamCore（https://dreamcore.gg）でゲームを作成

田中渓氏をどこかに登場させる

Xでシェア（ #田中渓ゲーム化計画 ）

背景：エンジェル出資とDreamCoreが目指す世界

NEIGHBORは、「誰もがスマホ1台でゲームクリエイターになれる世界」を掲げ、AIを活用したモバイル向けゲームプラットフォーム「DreamCore」を開発・運営しています。

このたび、ゴールドマン・サックスでの投資銀行業務等の経験を持ち、現在はスタートアップへの投資・支援を行う田中渓氏を引受先とする第三者割当増資により、エンジェル出資を受けました。

今回の資金調達により、以下の取り組みを強化してまいります。

- ゲーム生成AIの高度化・安定化- クリエイター向け機能の拡充- 国内外ユーザー・クリエイターコミュニティの拡大施策

出資という関わりに留まらず、「投資家本人をゲームキャラクターとして遊んでもらう」という形で、投資・エンタメ・コミュニティが交差する新しい関係性づくりに挑戦します。

田中渓氏 コメント

NEIGHBORとDreamCoreのコンセプトに強い可能性を感じ、今回エンジェル投資家として出資させていただきました。



「投資家をゲームキャラにする」という企画は、投資とエンターテインメント、そしてクリエイターコミュニティがユニークな形で交わるおもしろい実験だと思っています。



どんな“田中渓”がゲームの中に生まれてくるのか、僕自身とても楽しみにしています。

代表 川本龍（ノトフ） コメント

田中さんのようなバックグラウンドを持つ投資家が、「お金を出す」だけでなく自分自身をネタにして、一緒に遊んでくれることをとても心強く感じています。



DreamCoreは、AIの力で誰もがゲームをつくり、そのゲームで誰かを楽しませることができる場所です。今回のゲーム化計画をきっかけに、投資家のみならず「ゲーム × コミュニティ」という新しい遊び方・関わり方を、ユーザーのみなさんと一緒に模索していきたいと考えています。

AIゲームプラットフォーム「DreamCore」について

DreamCoreは、テキストで指示を出すだけでブラウザ上にモバイル向けゲームを自動生成し、そのままプレイ・共有できるAIゲームプラットフォームです。

- スマホ1台・ブラウザだけで完結- コーディング経験がなくても、AIとの対話でゲームを生成可能- 作成したゲームはURLでシェアでき、他ユーザーによるプレイや拡散、リミックスも可能

NEIGHBORは、DreamCoreを通じて、クリエイターとプレイヤーの境界が溶け合う新しいゲーム文化の創出を目指しています。

Web版：https://dreamcore.gg/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/us/app/dreamcore-ai-game-builder/id6752317521

会社概要

社名：株式会社NEIGHBOR

所在地：東京都千代田区神田佐久間町一丁目８番４号 アルテール秋葉原７０８

代表者：代表取締役 川本龍（ノトフ）

事業内容：

AIゲームプラットフォーム「DreamCore」の企画・開発・運営

企業・IPホルダー向けゲーム制作・キャンペーン企画

ゲームを活用したマーケティング・コミュニティ施策の企画・運営

公式サイト：https://neighbor.gg

本件に関するお問い合わせ先

NEIGHBOR株式会社 広報担当

E-mail：info@neighbor.gg