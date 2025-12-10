ドラレコあとづけAI「アクレス」、デジタコ最大手のトランストロン社の「DTS-G1D3・DTS-G1O・DTS-D2X/D2D」と製品連携を開始

ティーティス合同会社

ティーティス合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：高頭博志）は本日、同社のドラレコあとづけAIソリューション「アクレス」が、株式会社トランストロン（以下 トランストロン）の通信型デジタルタコグラフ「DTS-G1D3・DTS-G1O・DTS-D2X/D2D」との連携に対応したことを発表しました。

トランストロンの通信型デジタルタコグラフで記録された走行データおよび走行映像を、アクレスのクラウドAI解析プラットフォームで取り込み・解析することが可能になります。

これにより、ドライバーの安全管理と運行管理業務の効率化を同時に実現します。すでに西濃運輸で事故発生率を26％削減した実績を持つアクレスが、物流現場における新たな安全基盤として進化を遂げました。

アクレスの解析における主な特長

高品質なAI技術

・カメラ角度を問わず、横からの映像や夜間の暗所、低画質（30万画素）の映像でも高精度に検知

高速導入・即時運用

・専用ハードを入れずに既設デジタコ・ドラレコの映像・走行データから自動検知可能

高いコストパフォーマンス

・月額課金で1拠点から段階的に導入可能。ドラレコ買い換えに比べて 最大1/10 のコストで導入可能

自動検知可能な項目

トランストロンの連携機能

・対応機種：トランストロンの通信型デジタルタコグラフ「DTS-G1D3・DTS-G1O・DTS-D2X/D2D」に対応（対応範囲は順次拡大予定）

・データ取込み方法：専用アプリでSDカードからワンクリック取込み（データ連携図 後述）

・お申し込み方法：ITP-WebService V3画面からお申し込み

アクレス独自のワンクリックデータ取り込みの仕組み

無料オンラインセミナーのご案内

テーマ：AI活用の安全管理の最前線

日時：2025年11月26日（水）10:00～11:00

形式：オンライン配信（参加無料・事前申込制）

主な内容：

・トランストロン通信型デジタコ「G1・D1・D2シリーズ」との連携概要

・事例紹介：西濃運輸における事故発生率26％削減の運用事例

・Q&A（個別相談コーナー）

登壇者：ティーティス合同会社 代表 高頭博志

申込方法：下記フォームよりお申し込みください

https://41ehvh.share-na2.hsforms.com/2Wfe21RBFSaaZFJgl4bHBAg(https://41ehvh.share-na2.hsforms.com/2Wfe21RBFSaaZFJgl4bHBAg)

■会社概要 ティーティス合同会社

会社名 : ティーティス合同会社

代表取締役 : 高頭博志

所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10－5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

URL : https://www.teatis.jp/

■会社概要 株式会社トランストロン

会社名 ：株式会社トランストロン

代表取締役：林 瑞泰

所在地 ：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-16 NMF新横浜ビル

URL ：https://www.transtron.com



