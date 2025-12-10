【阪神梅田本店】全国から24の古書店が集結！多様なジャンルが揃うほか、土日月限定で300円均一ブースも登場いたします
株式会社阪急阪神百貨店
■「冬の阪神 古書ノ市」
■会期：12月24日(水)→29日(月) ※最終日は午後5時まで
■場所：阪神梅田本店 8階 催事場
■催事場公式インスタグラム：https://www.instagram.com/hanshin_saiji/(https://www.instagram.com/hanshin_saiji/)
全国の古書店24店舗が集結するこのイベント。文学書、美術書、趣味書はもちろん、懐かしの漫画や雑誌まで、各店選りすぐりの古書を持ち寄り、催事場を埋め尽くします。
一冊の「本」を通じて、当時に思いを馳せながら懐かしむ時間や、まだ見ぬ世界を新たに発見する喜びなど、多様な楽しみ方ができるのが最大の魅力です。
さらに見逃せない、土日月限定開催の”歳末感謝ワゴンセール”では税込み価格が300円均一とお買い得なブースが登場！
古書の豊富な品揃えとお客様の様子をぜひご取材ください。
〇出店店舗を一部ご紹介！
〇まさかの、税込み300円均一！？”歳末感謝セール”
【12月27日(土)→29日(月)3日間の開催】※最終日は午後5時まで
ワゴン内にある古書は、税込み300円均一のお買い得価格で販売いたします。
詳しくはHPをご覧ください。