【経営者・役員限定交流会】苦境から上場へ！SaaS企業が実践した攻めのマーケ戦略と体制づくりを2026年1月21日に開催

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー」を運営する株式会社Piece to Peace（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、2026年1月21日（水）19時より、経営者・役員以上の皆様を対象にした交流会、『苦境から上場へ！SaaS企業が実践した攻めのマーケ戦略と体制づくり』を2026年1月21日に開催いたします。

■ イベント概要

上場を果たすまでの道のりには、華やかな表舞台の裏で、経営判断や組織課題、資金調達、事業づくりには多くの葛藤が伴います。本交流会では、実際に上場を経験した江尻 高宏様（株式会社シンカ 代表取締役社長）をお招きして、“守りの体制づくり”と“攻めの成長戦略”をどのように両立し、企業価値を高めてきたのかを深掘りします。

【本イベントの見どころ】

・経営者・役員限定の少人数クローズドイベントだからこそ、具体的で突っ込んだ質問や、同じ経営者ならではの本音のディスカッションが可能。事業成長フェーズにいる経営者にとって、次の打ち手や意思決定のヒントを得ることができます。

・一定規模以上の企業様の役員の方と交流できる貴重な機会となります。ビジネスのさらなる発展につながる人脈形成の機会として、ぜひご活用ください。

こんな方におすすめ- 経営者／役員として 上場を視野に入れて動き始めたい方- 売上は伸びているが、管理体制・内部統制に不安がある方- COO・CFO・CMO など、経営基盤の整備と成長戦略を両立させたい役員- 上場企業のリアルな意思決定プロセスを学びたい方- 経営者同士のクローズドネットワークを広げたい方

■ 登壇者

江尻 高宏（株式会社シンカ 代表取締役社長）

2000年4月、株式会社日本総合研究所に入社し、金融系情報システムの開発に従事。プロジェクトマネージャーとして幅広い開発経験を積む。

2007年、株式会社船井総合研究所に入社。中小IT企業向けのコンサルティングを手がけ、クラウドビジネスの戦略策定・販売強化を支援。年間20本以上の講演を実施。

2014年1月、株式会社シンカを設立し、次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を開発。

2024年3月27日、東京証券取引所グロース市場（証券コード：149A）へ新規上場。

現在は、AIを活用した顧客対応のDXを推進し、企業の業務効率化と顧客満足度の向上を支援。特に、深刻化するカスタマーハラスメント（カスハラ）という社会課題に対し、AIによる会話解析やリスク検知の活用を視野に入れた新たな対策を模索し、今後の展開を見据えている。また、2025年1月にリリースしたクラウド電話「カイクラフォン」をはじめとする革新的なサービスを通じ、変化の激しいビジネス環境に適応する機能を継続的にアップデートし、進化させている。

「ITで世界をもっとおもしろく」を理念に、クラウドサービスを活用した企業のDXを支援し、ITを世界に広めることに注力している。



大澤亮（株式会社Piece to Peace 代表取締役 キャリーミー代表）

著書「プロに外注-売上最大化、リスク最小化の新常識-」

5度の事業立ち上げ・2度の事業売却を経験したシリアルアントレプレナー。

1996年に新卒で三菱商事株式会社に入社、ODA担当を経て、退職後1999年に慶應義塾大学大学院（経営管理研究科修士課程）に入学と同時に起業。

在学中に、証券会社比較サイトを創業し米国企業に売却、EC事業を設立しサイバーエージェント社に売却。

その後、株式会社ドリームインキュベータに入社し、経営コンサルティング等に携わる。

退職後、株式会社土屋鞄製造所に取締役兼COOとして入社し、2年で売上、経常利益を2倍以上にして退職。

2009年株式会社Piece to Peaceを創業し、2016年6月に「キャリーミー」をローンチ。

パーソルホールディングス(株)・本田圭佑氏等から投資を受け、スタートアップから大手企業まで累計2,500社のマーケティング・広報・事業開発・採用などの企業課題を、1.5万人のプロ人材で解決している。

■ お申し込み

キャリーミーとは

- 開催日時：2026年1月21日（水）19:00～21:00（開場18:45）- 会場：クラフトビア サーバーランド 赤坂見附- 参加費用：【早割料金】8,000円（税込）早割受付期間：2025年月12日3日（水）12:00～2026年1月7日（水）11:59まで【通常料金】10,000円（税込）通常受付期間：2026年月1日8日（月）12:00～2026年1月20日（火）19:00まで※クラフトビール付き・軽食あり- 【参加条件】・売上3億円以上 もしくは 従業員30人以上 ・執行役員以上- 【申し込み方法】下記Peatixイベントページよりお申し込みください。申込URL：https://peatix.com/event/4708513(https://peatix.com/event/4708513?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes)先着50名※定員に達し次第締切となりますので、お早めにお申し込みください。

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインできます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」