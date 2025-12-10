【12/21(日)開催】M&Aシンポジウム2025 ～歯科医院M&Aの常識が、今、変わる～開催決定！！（歯科医師限定）

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社（東京都中央区・代表取締役社長 中村 悟）は、協賛企業として、歯科医院M&Aの「5年後の常識」を提示するシンポジウム「M&Aシンポジウム2025 ～歯科医院M&Aの常識が、今、変わる～」に協賛いたします。


同シンポジウムは、2025年12月21日、デンツプライシロナ株式会社（東京都中央区）での現地開催およびオンライン配信によるハイブリッド形式で実施されます。



▼「M&Aシンポジウム2025」 お申し込みフォーム（歯科医師限定）


URL：https://forms.gle/wMxtvXq5CrfqCcR9A






▼開催概要



■開催概要


イベント名： M&Aシンポジウム2025 ～歯科医院M&Aの常識が、今、変わる～


開催日時： 2025年12月21日（日）14:00～17:00


開催形式： ハイブリッド開催


１. 現地参加： デンツプライシロナ株式会社（東京都中央区）


２. オンライン参加： [Zoomウェビナー等]


参加費： 10,800円（税込） （現地参加・オンライン参加共通）


対象： 歯科医師


主催： 株式会社Medical Shift



■当日コンテンツ（予定・順不同）


当事者が語る共創型M&Aとは？　登壇：高木先生　丸尾先生


共創型M&Aの実態～win-winを目指した経営統合～　登壇：高木先生　丸尾先生　寄田先生


歯科医院経営の『次なる一手』～戦略的提携による成長戦略～　登壇：MACP 三浦


現代のM&Aの情勢とクロージング　登壇：日本歯科医療投資株式会社


Medical Shiftが目指す歯科医療変革　登壇：Medical Shift　宮井 氏



■お申し込み方法


以下の専用フォームより、参加方法（現地参加 / オンライン参加）を選択の上、お申し込みください。


申込締切： 2025年12月19日18：00まで


※現地参加は定員に達し次第、受付を終了させていただきます。



■主な登壇者・参加スペシャリスト（順不同・敬称略）


＜当事者セッション登壇＞


高木 健一 氏 （医療法人社団健誠会）


丸尾 勝一郎 氏 （医療法人社団健誠会）


寄田 幸司 氏 （医療法人社団健誠会）


＜モデレーター＞


宮井 崇行 氏 （株式会社Medical Shift 代表取締役）



＜協賛企業＞


M&Aキャピタルパートナーズ株式会社


日本歯科医療投資株式会社


株式会社GENOVA




▼プログラム


【講演】　15:30～15:50　　　歯科医院経営の『次なる一手』～戦略的提携による成長戦略～



～登壇者～




M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社
企業情報部　課長　三浦 仁志

欧州外資系製薬企業にて法人営業を経験の後、大手米国外資系企業にて医療コンサルティング業務に従事。直接医業承継課題に触れたことをきっかけに、ヘルスケア領域に特化したスペシャリティファームにキャリアチェンジ。多数のM&Aを支援し、当社へ参画。ヘルスケア、医療法人を中心としながらも幅広い業界のM&Aを手掛けている。






▼会社概要


M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社


所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階


代表者：代表取締役社長 中村 悟


設立：2005 年 10 月


事業内容：M&A 仲介事業


URL：https://www.ma-cp.com/