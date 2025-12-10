【12/10提供開始】ウィナーソフト、日本向けSaaS型コード生成AIを提供開始――GLM-4.6採用で高性能・低コスト・企業要件に最適

ウィナーソフト株式会社

ウィナーソフト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：周 密、以下ウィナーソフト）は、

SaaS型コード生成AIサービスを2025年12月10日より日本国内で提供開始します。

当社は協業パートナーであるZ.ai社（注）の世界最高水準の性能と極めて低い運用コストを両立した

最新世代モデルGLM-4.6を採用し、企業ユースで要件となるセキュリティ／ガバナンスに対応し、価格・性能・データ主権のバランスに優れた“より良い選択肢”を提供します。

（注）Z.ai（正式名称：Beijing Knowledge Atlas Technology Joint Stock Co., Ltd.、清華大学発のスタートアップ企業）

背景

サービス概要

提供開始日・申込

- コード生成AIの普及：設計・実装・レビュー・テストまで活用が加速。短納期化と品質均一化、教育の同時実現が求められています。- GLM-4.6の強み：世界最高水準の性能×低コストの運用を実現し、オンプレ／プライベート環境の展開にも適合。厳格なデータガバナンスに配慮できます。- 日本市場への価値：ローカル要件・商習慣に合わせた実装力とサポートで、日本企業のお客様に選択肢を拡張。日本の開発生産性とAI実装力の底上げに寄与します。- 中核モデル：GLM-4.6（コード生成／補完、説明、レビュー、テスト生成 など）- SaaSサービスプラン：100万トーク単位の従量プランと定価プランの２つ種類- 主要機能：IDE連携（例：VS Code, JetBrains IDEsなど）、自然言語による新規コード生成／既存コード分析、レビュー支援（差分要約、指摘テンプレ）／単体テスト／テストコード自動生成- セキュリティ・データ取り扱い：再学習・二次利用を行わない運用（詳細は利用規約に準拠）、生成されたソースコードなどの成果物の権利は利用者に帰属- サポート：導入アセスメント、セキュリティ審査支援、教育（初級～実案件WS）、KPI設計（生産性・品質・リスク）- 拡張性：将来のオンプレ／プライベート環境提供に対応する（段階提供予定）

提供開始日：2025年12月10日

申込方法：専用フォーム（https://www.winnersoft.co.jp/aicodegen）

トライアル：法人向けPoCプログラム（枠数限定、NDA／利用規約合意前提）

料金：低コスト運用を実現（ユーザー数・要件に応じ個別見積）

会社概要

ウィナーソフト株式会社（Winnersoft Co., Ltd.）

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス6階

設立：2013年7月

資本金：1億円

代表者：代表取締役 周 密

事業内容：AIソリューション、DXソリューション、SIサービス

URL：https://www.winnersoft.co.jp

【お問い合わせ】

ウィナーソフト株式会社 イノベーション事業部

Email: wns-info@winnersoft.co.jp / Tel: 03-3257-1202