採用管理ツール「らくるーと」、株式会社ニューステクノロジー様の導入事例を公開
株式会社アイシス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：政平秀樹）が提供する、採用管理ツール「らくるーと」の公式サイトにて、株式会社ニューステクノロジー様（東京都港区）の導入事例を新たに公開しました。
同社では、LINEを活用した採用活動を行う中で、情報管理の煩雑さに課題を感じていました。「LINEを中心に一元管理できる」という「らくるーと」の特徴に惹かれ、「LINEだけで完結」という訴求が自社の採用スタイルに最もフィットしたといいます。
導入の決め手は機能や価格だけでなく、「最後の決め手は人でした」と語るように、営業担当者の丁寧な対応への信頼感も大きなポイントとなりました。「らくるーと」を活用し、業務効率化と応募者体験の向上を目指しています。
▼株式会社ニューステクノロジー様導入事例｜らくるーと
https://rakuruit.jp/data/pages/casestudy/casestudy_newstech.php(https://rakuruit.jp/data/pages/casestudy/casestudy_newstech.php)
■「らくるーと」について
「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。今回のAI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしてまいります。
【サービスに関するお問い合わせ】
▼LINE採用管理ツール「らくるーと」 サービスサイト▼
https://rakuruit.jp/
《株式会社アイシスについて》
会社名：株式会社アイシス
所在地：〒150-0012
東京都渋谷区広尾1丁目3－14
ASAX広尾ビル5階
U R L ：https://www.aisysnet.com
▼運営サービス▼
「メタるーと」
～バーチャルオフィス作成～
会社説明会のバーチャル空間を提供します。
自社オフィスを再現することで応募者はリモートながら会社の雰囲気を体験でき、活発な双方向のコミュニケーションがうまれます。
オン・オフの会社説明会のいいところ取りができます！
https://metaruit.jp/
「MINT」
～日程調整ツール～
GoogleやMicrosoftアカウントと連携し、日程調整を効率化します。
カレンダーの空き時間を調整相手に抽出し、選択された日程をカレンダーに自動登録ができます。
ダブルブッキングの心配もなく空き候補日時を確保する必要もありません。
https://mintime.app/