イベント特化型POSレジレンタル「CASHIER RENTAL POS SERVICE」公式サイトを全面リニューアル

株式会社ユニエイムCASHIER RENTAL POS SERVICE 公式ウェブサイト

イベント特化のPOSレジレンタルサービス「CASHIER RENTAL POS SERVICE(https://rental.cashier-pos.com/)」を提供する（運営会社：株式会社ユニエイム、代表取締役CEO：原口 宇志）は、機種選定のしやすさと導入事例の訴求を強化した公式ウェブサイトを全面リニューアルしました。イベント運営における会計・決済の課題解決に役立つ情報発信を一層強化してまいります。

イベント会計を取り巻く環境変化

▼ キャッシュレス化・省人化ニーズの加速

近年、ライブ物販や屋外フードイベント、展示会などの現場では、来場者のキャッシュレス志向の高まりと、人手不足を背景とした省人化ニーズが急速に進んでいます。限られた会期の中で売上を最大化するためには、「並ばせない・止めない会計」の実現が不可欠です。その一方で、イベントごとにレジ機器を購入・保守するのはコスト面で負担が大きく、短期レンタルで柔軟に対応したいというニーズが増えています。こうした状況を受け、ユニエイムではイベント特化のレジレンタルサービスを展開し、キャッシュレス決済や券売機、セルフレジなど、多様な会計スタイルに対応してきました。

▼ 年間2,000件超の導入から見えたイベント運営の課題

年間レンタル導入2,000件を突破するイベント特化のレジレンタル専門サービスです。その過程で、

- イベント規模による必要台数の違い- スポット開催でもキャッシュレス決済を導入したいという要望- レジや運用の知識不足による不安- 設定や設置にかかる工数の負担

といった、現場ならではの課題が多数寄せられてきました。今回のサイトリニューアルは、これらの課題をウェブ上で可視化し、課題 / 問題点 & 解決策の形式で分かりやすく整理することで、検討段階から当日の運用までを一気通貫でサポートすることを意図しています。

CASHIER RENTAL POS SERVICEとは？

▼ レンタルサービス

クラウド管理POS、セルフ／セミセルフレジ、券売機、簡易レジ、マルチ決済端末など、イベントに特化したレジ機器を必要な期間だけレンタルできるサービスです。短期イベントや期間限定ショップでも、購入負担なく本格的な会計環境を整えることができます。機器は事前に設定を済ませた状態で全国の会場へ配送され、「届いてすぐ使える」形で提供されます。会期終了後は同梱の手順に沿って返送するだけのシンプルなフローで、担当者の負担を最小限に抑えた運用が可能です。

レンタルサービス_豊富なハードウェアラインナップ▼ イベント運営トータルサポート

レジ機器の手配だけでなく、イベントそのものの「運営トータルサポート」も提供。企画・制作から当日の運営設計、スタッフ手配まで、イベントの特性や規模に合わせたサポートプランを一括で提案。さらに、物販ECや物流代行、イベントサイト制作など、終了後も含めた一連のプロセスをサポートすることで、「集客～販売～アフターセールス」までをワンストップで支援できる点が特長です。

物販イベントの運営をトータルサポート

▼ CASHIER EC

CASHIER EC は、イベント物販をオンラインと組み合わせて効率的に運営できる イベント特化型ECソリューション です。イベント専用ECサイトの導入により、当日の長蛇のレジ待ちを緩和し、来場者が落ち着いて商品を選べる購買環境を実現します。商品登録・画像登録、決済審査、ロジスティクスまで一括で代行できるため、主催者は最小限の工数で 事前販売・当日販売・事後販売 を含めた物販ECを運営できます。これにより、在庫ロスの削減や売上機会の最大化にもつながります。

さらに、デジタル注文書のように利用できる機能も備えており、購入したい商品を選んで「リスト」を作成し、生成された QRコードを提示を窓口にて提示するのみとなり、会計スピードがアップし、レジ待ち時間を大幅に短縮します。

モバイルオーダーでの物販なら長蛇の列も解決▼ CASHIER ORDER

CASHIER ORDERは、来場者のスマートフォンやタブレット端末を活用して注文を受け付けるモバイルオーダー／テーブルオーダーシステムです。フードフェスや飲食ブースなどで、行列を作らずに注文・決済ができる導線を実現し、混雑緩和と売上アップの両立をサポート。

スマホオーダー、テーブルオーダー、ハンディ端末入力、券売機連携など複数のオーダー方式に対応しており、イベントごとのレイアウトやオペレーションに合わせた最適な構成を選択可能です。飲食店向けに磨かれた便利な機能を、期間限定イベントでも活用いただけます。

サービスの特徴

食フェスの注文をデジタル化イベント特有のお悩み解決をマルっと1. イベント特化の短期レンタルで“必要なときだけ”導入可能

イベント・期間限定ショップ・物販ブースなど「期間が限られた現場」での利用を前提に設計されたレンタルサービスです。1日～数週間・数カ月まで柔軟なレンタル期間に対応し、繁忙期だけスポットで台数を増やすといった使い方も可能です。

購入や長期リースに比べ初期コストを抑えられるため、テスト開催のイベントや新規企画でも導入しやすく、イベント主催者・制作会社のチャレンジを後押しします。

2. 豊富な機種ラインナップで多様な会計スタイルに対応

クラウド管理POSレジ、一体型タブレットレジ、モバイル決済端末、セルフ／セミセルフレジ、タッチパネル券売機、簡易レジスターなど、さまざまな機種を取り揃えています。

来場者属性・会計導線・オペレーション人数などに応じて、「行列をさばくブース用」「キャッシュレス比率の高いエリア用」など、シーンごとの最適な構成を組み合わせて提案できる点が強みです。

3. 全国の会場へ配送し“届いてすぐ使える”状態で提供

機器は事前設定を済ませた状態で、全国各地の会場や倉庫へ直接配送されます。到着後は電源とネットワーク環境を整えるだけで利用を開始できるため、現場での初期セットアップ負荷を最小限に抑えられます。会期終了後は同梱された手順に沿って返送するだけのシンプルなフローで、担当者が複数会場を掛け持ちするような忙しい現場でも運用しやすい設計です。

4. 専任スタッフによる導入・運用サポート

イベント規模やレジ台数、決済手段の構成などについて、事前相談の段階から専任スタッフがサポートします。初めてレジレンタルを利用する主催者でも、ヒアリングに答えるだけで最適な構成や見積りを受け取ることができます。

オプションで、設置立ち会いや操作レクチャー、当日の運用サポートなども提供可能です。急なトラブルにも対応できるサポート体制を整えることで、「レジまわりの不安」を最小限に抑えたイベント運営を実現します。

導入事例：さっぽろ夏まつり

「THEサッポロビヤガーデン」では、会場の規模や来場者数が大変多いため、オペレーションの効率化が必須でした。 インボイス制度の対応により従来の売り子システムを引き続き利用するのが困難となり、新しい仕組みを探していたところ、クラウド上で稼働し、長時間持ち運びが可能なPOSをレンタルできる点に魅力を感じ、導入を決定しました。 また、ビヤガーデンではその場でレシートと共に食券をお渡しするオペレーションとなっており、既存システムでは柔軟な対応が難しい状況でした。そこで相談したところ、レシートとは別に食券を発券できる仕組みを開発いただき、売り子端末も問題なく稼働する環境が整いました。 さらに、もともとは他社の購入した現金券売機を利用していたものの、両替対応の負担が大きく、キャッシュレス化を検討していました。今回、キャッシュレス対応券売機をレンタル利用することで、売り子システムとの連携が実現。売上状況や品切れ、取消操作などを一元管理画面で確認・対応できるようになり、オペレーション効率とお客様満足度が大幅に向上しました。

■ イベント概要

さっぽろ夏まつりのビアガーデンは日本最大規模を誇る夏の一大イベント。 大通公園を中心に毎年7月から8月にかけて27日間と約1か月開催されています。

イベント名：THEサッポロビヤガーデン

URL： https://www.sapporo.travel/summerfes/event/odori08/

売り子さんが持ち運べるスマホレジ来場者数が多くてもスムーズだった注文環境

まとめ

■ CASHIER RENTAL POS SERVICEの魅力- 【リーズナブルにレジ環境を構築】短期イベントや期間限定ショップでも、購入負担なく本格的な会計環境を整えることが可能- 【豊富なレジ端末ラインナップ】簡易レジから最先端のセルフレジやタッチパネル型券売機などの端末もラインナップ- 【イベント運営トータルサポート】イベント用のレジレンタルだけでなく、イベント運営のトータルサポートも展開中- 【人気の物販ECサービス】イベント物販の混雑を緩和し、売上向上も期待できるイベント物販ECサービスも人気- 【急なトラブルの強い味方】設置立ち会いや操作レクチャー、当日の運用サポートなども提供。万が一でのトラブルにも安心。■ 今後の展開

CASHIER RENTAL POS SERVICEでは、今後も多種多様なイベントにおいて、レジレンタルだけにとどまらない唯一無二の価値提供を目指し、イベントを成長させるDX化を推進してまいります。

CASHIER RENTAL POS SERVICE お問い合わせ情報

サービス名称：CASHIER RENTAL POS SERVICE（キャッシャーレンタルポスサービス）

HP：https://rental.cashier-pos.com/

電話 : 050-8881-0933

受付時間：平日10:00～19:00

E-mail：rentalpos@uniaim.jp

運用会社情報

会社名：株式会社ユニエイム

HP：https://uniaim.co.jp/

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F

代表取締役CEO: 原口 宇志

事業内容: POSサービス事業、決済サービス事業、チケットビジネス事業、イベント関連事業、店舗運営

※本記事に記載の機能・仕様はリリース時点の情報です。予告なく変更となる場合がございますので、最新情報はお問い合わせください。

また、本リリースのイメージ素材は、転載以外の用途での加工、二次利用はご遠慮ください。



