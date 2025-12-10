「なめこ」「トリュフ」など食卓の素材が美容成分に!? サステナブルな時代に問う、“意外な素材”が秘める次なる美のトレンド。

RX Japan 株式会社

来年、2026年1月14日（水）～16日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて日本最大級の化粧品専門展「COSME Week 東京」が開催されます。

近年の美容業界では、環境問題への意識の高まりから、サステナビリティやウェルビーイングといった価値観が主流となり、「肌の常在環境（菌活）」に着目したスキンケアがトレンドです。また、地球温暖化や食料危機の問題が深刻化する中、食品残渣（ざんさ）を有効活用するアップサイクルの視点も重要性を増しています。

こうした背景がある中、本展には私たちが普段食卓で目にする「なめこ」「トリュフ」「アスパラガス」といった“意外な食品”から抽出された、高機能な美容成分・原料が出展予定。これらは、食品残渣（ざんさ）をアップサイクルし、高付加価値な化粧品原料へと転換する、まさに「フードテック」と「ビューティーテック」の最前線をご取材いただけます。

取材の申し込みはこちら>> :https://www.cosme-week.jp/hub/ja-jp/press.html

★お電話での取材に関するお問合せ・ご相談はこちら：03-6739-4121



＜注目素材＞

なめこ・黒トリュフ・アスパラガス・カシューナッツ・納豆・ココナッツ・牡蠣・玄米など

「“食材×美容”」をテーマに出展製品を一部ご紹介 ※一部抜粋

「保湿」「シワ」に作用する国産なめこの成分

国産・無農薬ナメコを使用し、生体免疫システムとナメコがもつ多糖体の高い保水力に着目し開発された化粧品原料。なんとヒアルロン酸の約6倍の保水力で高い保湿効果や外的ストレスから肌を守ります。主婦層にうれしい「シワに対する作用」も期待。（株）高研

贅沢な黒トリュフの成分で「老化防止ケア」

黒トリュフから抽出された高級美容成分。高級食材で知られるトリュフには、ポリフェノールの豊富に含まれており、老化防止に効能があります。また、トリュフは熟成期間に多種多様な化合物を豊富に生成することから、トリュフは伝統医薬などでも使用されています。（株）樋口商会

アスパラガス切下をアップサイクルした成分

乳酸菌発酵アスパラガスエキス末は、佐賀県産アスパラガスの未利用部分“切下”をアップサイクルし、独自の乳酸菌発酵技術で生まれた化粧品原料です。表皮のタイトジャンクション（密着結合）を強化し、肌のバリア機能をサポート。加齢やストレスでゆらぎやすい肌に、自然由来の力でアプローチします。

スノーデン（株）

【世界初】カシューナッツの果実をアップサイクルしたスキンケア原料

世界初！カシューナッツの果実をアップサイクルしたスキンケアの原料。ビタミンCやポリフェノールを豊富に含み、肌のハリ・弾力をサポート。フェアトレードで調達され、SDGsにも貢献する次世代スキンケア成分です。エイチ・ホルスタイン（株）

納豆菌から抽出された酵素を含む健康食品

納豆菌から抽出された酵素であるナットウキナーゼを主成分とした健康食品。ナットウキナーゼには、血管につくられる血栓を溶かしやすくする働きがあり、 脳梗塞や心筋梗塞などの血栓症を予防する効果が期待されています。

原沢製薬工業（株）

本展には、本リリースで紹介した製品以外にも、化粧品・成分・ヘアケアグッズなど多数の製品が出展しますので、ご希望に合わせて紹介できます。ぜひ取材にお越しください。

取材のお申し込みはこちら>> :https://www.cosme-week.jp/hub/ja-jp/press.html

★お電話での取材に関するお問合せ・ご相談はこちら：03-6739-4121

<展示会概要>

第16回 COSME Week 東京

【会 期】2026年1月14日[水]～16日[金]

【会 場】東京ビッグサイト

【主 催】RX Japan株式会社

【公式HP】https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html

★一般来場の詳細・来場登録はこちら(https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit/registration.html?utm_campaign=prtimes&utm_medium=referral&utm_source=intex)から

――― お気軽にご相談ください ―――

ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

会期前日（1月13日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。