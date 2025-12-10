ついに2026年上半期日本上陸。「THE HYUNDAI」が原宿の東急プラザ表参道「オモカド」に常設店オープン

nugu Japan株式会社

韓国を代表する百貨店グループ・現代百貨店が推進する日本展開プロジェクト「THE HYUNDAI GLOBAL」は、東急不動産 SC マネジメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大久保 次朗）が運営管理する商業施設東急プラザ表参道「オモカド」3階へ常設店舗出店を決定しました。

これにより、韓国百貨店「THE HYUNDAI」が、本年9月にオープンした渋谷PARCOにつづき旗艦店として本格的に常設展開することになります。



本プロジェクトの日本パートナーとして、韓国発ファッションECプラットフォーム 「nugu」が企画運営に参画。韓国ブランドの発掘・編集、国内消費者の嗜好に合わせたバイイング、店舗オペレーション設計まで、韓国ブランドと日本市場をつなぐハブとして中核的な役割を担います。

新店舗では、韓国で高い人気と感度を誇る韓国ブランドの常設販売を中心に、さらには日本のブランドやセレクトショップの取り扱いも予定しています。韓国発カルチャーと日本のクリエイションを交差させ、ここでしか体験できない新しいリテールの形を目指します。

今回の出店は、現代百貨店が2023年より推進してきた韓国コンテンツの日本展開事業「THE HYUNDAI GLOBAL」戦略拡張の重要施策として位置づけられています。

アジアを代表するファッション・カルチャー発信地である原宿に常設店舗を設けることで、より多くの日本の顧客にTHE HYUNDAIの世界観とブランド価値を届けていきます。

今後、オープン日や取り扱いブランド、ストアデザインなどの詳細は随時発表予定。

THE HYUNDAIが創る新しいショッピング体験に、ぜひご期待ください。

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本、ヨム（partnership@nugu.jp）

■企画運営

会社名：nugu Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区広尾一丁目13-7 恵比寿イーストビル6階

代表者名：金 忠煥

■施設運営会社

会社名：東急不動産SCマネジメント株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目16-3

代表者名：大久保 次朗

■施設概要

施設名称：東急プラザ表参道「オモカド」

開 業 日： 2012 年 4 月 18 日

所 在 地： 東京都渋谷区神宮前四丁目 30 番 3 号

店 舗 数： 約 25 店舗

営業時間：物販・サービス店舗 11:00～20:00

飲食店舗・おもはらの森 8:30～22:00

※一部店舗は異なる

公式 HP： https://omokado.tokyu-plaza.com/

電話番号： 03-3497-0418（受付時間 11:00～19:00）