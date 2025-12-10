COLDRAW、世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に出展決定

sPods株式会社

COLDRAW株式会社（本社：東京都）は、2026年1月に米国ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に出展いたします。独自の冷温減圧技術を核とする次世代植物エキス抽出マシン「COLDRAW抽出機」を中心に、植物素材の持つ可能性を最大限に引き出す新たなフードテックのあり方を世界に向けて発信いたします。なお、COLDRAWはCESへの初出展時である2024年に、CES Innovation Awardsを受賞しています。今回の出展では、その技術的価値を基盤に、より環境負荷の低い飲料体験の創出という新たな視点から、国際的な理解の深化を目指します。

出展の背景

COLDRAWは、特許技術「冷温減圧抽出」によって植物本来の香りと旨味を引き出し、シェフ、バーテンダー、ソムリエといった食のクリエイターとの共創を通じて、プレミアムノンアルコール飲料〈ネイチャーカクテル〉を創出するプラットフォーム企業です。食事やシーンに寄り添う“格別な食体験”を実現するため、これまで特別な場にふさわしいノンアルコールの選択肢が限られていた状況に一石を投じ、植物本来の風味を生かした上質な一杯を提供することで、食卓や場の雰囲気により深い調和をもたらしてきました。

2024年に続く2回目のCES出展となる今回は、三井不動産株式会社と三菱UFJ銀行が、食領域のイノベーション創出を加速させるために締結したMOU（協力覚書）の主要取り組みの一つとして参加いたします。COLDRAWは、この食領域における先進的アプローチを象徴する企業の一社としてブースを構えます。

同MOUのもとでは、食に関わる新産業の創出に向け、スタートアップ支援、新規事業創発、海外への発信強化を進めています。COLDRAWはその中心的プレイヤーとして、植物抽出技術と〈ネイチャーカクテル〉が拓く新たな食体験の可能性を、国際的な舞台から広く発信してまいります。

出展概要

イベント名： CES 2026（Consumer Electronics Show）

会期： 2026年1月6日-9日

開催地： 米国・ラスベガス

出展ブース： Venetian Expo Hall A-D Japan Tech内

今後の展望

COLDRAWは、本展示会を通じて、植物素材が持つ可能性と環境負荷の低い抽出技術の価値を世界に向けて発信します。今後は、シェフやバーテンダー、ソムリエなど食のクリエイターとの共創をさらに広げ、プロフェッショナル品質を手元で再現できる新たな飲料カテゴリーの確立を目指します。また、ローカル植物の活用や、従来の工場製造飲料に代わるサステナブルな抽出アプローチを提案し、多様な食シーンにおいて環境負荷を抑えながら新しい選択肢と体験を提供してまいります。

■COLDRAW（コールドロー）とは

COLDRAWは、特許取得の最先端抽出技術「冷温減圧抽出」によって植物本来の香りと旨味を引き出し、これまでにない飲料〈ネイチャーカクテル〉を創造するプラットフォーム企業です。機器・素材・体験を一体で展開し、シェフやバーテンダーなどのクリエイターと共に多様なレシピを共創。“飲料をつくる”という共創モデルを軸に、飲み手と場をつなぎ、新たな食文化・産業構築を目指しています。2025年2月より三井不動産が展開する&mog(https://www.and-mog.com/)にCOLDRAW抽出所を開設し、研究開発活動を推進しています。https://coldraw.com/