若年層を中心に再燃する“クルマカルチャー”を背景に、tokyo basic car club が自動車関連企業特化型マーケティング支援サービスを正式提供開始

株式会社tokyo basic car club

https://tokyobasiccarclub.co.jp/marketing/

理屈を超えた、“グッとくる” をつくる。心に響くブランドへシフトする。

私たちは、理屈を超えた“グッとくる”ものを、届くべき人の心に届けるマーケティングエージェンシーです。ブランドが持つ価値だけでなく、その奥にある個性や哲学を丁寧に汲み取り、独自のマーケティング戦略を描きます。企業やブランドの名前が、人の心に残り続けるような体験とコミュニケーションを設計し、戦略から制作までパートナーとして伴走支援します。

こんな方におすすめ

・新規ブランドを立ち上げたい企業の方

・既存ブランドをリブランディングしたい企業の方

・映像制作・SNS運用・各種クリエイティブを外部に依頼したい企業の方

・若年層/クルマ好きやカルチャー志向のユーザーに訴求したい企業の方

・中長期でブランドやコミュニケーション戦略を構築したい企業の方

・商品・サービスの魅力を“背景ストーリー”とともに発信したい企業の方

・自社ブランドのファンづくりを強化したい企業の方

・継続伴走型のパートナーシップまで柔軟に相談したい企業の方

お品書き

戦略提案からクリエイティブ制作まで、一貫してご支援するパッケージプランと、ご要望に合わせて柔軟にカスタマイズ可能な中長期的な伴走型パートナーシップディールをご用意しております。

TBCCが選ばれる理由

ブランドの個性や哲学を軸に戦略を策定し、ターゲットの”グッとくる” ポイントを突くクリエイティブ制作まで、一貫して支援致します。

若い世代に親しまれるカルチャーとブランド創造をつなげる存在として、各社の長期的なブランド価値向上に貢献していきます。

流れ

お問い合わせ

詳細なサービス内容や事例について知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

会社名：株式会社tokyo basic car club

メール：all@tokyobasiccarclub.co.jp

設立年：2021年11月

所在地：〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-39-10 ピアコート廣田

代表者名：南部 翔也

WEB：https://tokyobasiccarclub.co.jp/marketing/

YouTube ：https://www.youtube.com/@tokyobasiccarclub

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_basic_car_club/

Instagram：https://www.instagram.com/famcar_club/