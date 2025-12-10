【Wellnee Sleep】地域物流を支える三福運輸、ドライバーの健康管理強化へ

株式会社ネクストリンク

新潟県新発田市を拠点に輸送事業を展開する三福運輸株式会社（代表取締役：五月女 奈緒美 氏）は、従業員の健康保持・安全運行体制のさらなる強化を目的に、睡眠モニタリングデバイス「Wellnee Sleep」を導入しました。

同社は以前から、健康経営を重要な経営テーマとして掲げており、健康経営優良法人ブライト500を4年連続取得（2025年度ネクストブライト1000）。メタボ対策、喫煙率低減、ストレスチェックの実施、社内イベント（運動会など）を継続的に行い、社員とその家族までを含めた“健康を守る会社づくり”に取り組んできました。

客室乗務員として培った経験を活かす経営スタイル

五月女氏は前職で安全意識の高い環境に身を置き、その経験が三福運輸の経営にも深く息づいています。

「健康管理は特別な取り組みではなく、当たり前に整えておくもの。

身体だけでなく、心のコンディションも大切にする会社でありたいと考えています」

社長就任当初から健康施策を重視していたこともあり、健康経営認定取得時点ですでに多くの取り組みが基準を満たしていたといいます。

不規則勤務でも“自分の状態に気づける”環境づくりへ

同社では、医薬品配送など夜間・早朝の業務が多く、勤務によって生活リズムが変動しやすいという職種特性があります。

過去には、極端に短い睡眠時間のまま運行してしまったケースもあり、「最低5時間は眠る」などの社内ルールを設け、教育を徹底してきました。

そこで今回、個人の感覚では把握しにくい“眠れているつもり”を客観的に可視化する仕組みとして、Wellnee Sleepを導入しました。

「適性診断では分からなかった部分が数値で見えるようになった。

気づきが生まれ、社員同士の会話が増えたことも良かったですね」

導入前は「上手く使うことできるだろうか」と緊張する声もあったものの、実際に運用が始まると多くの社員が自分ごととして向き合い、積極的に活用し始めたといいます。

“事故ゼロ”を掲げるのではなく、日常の安心を積み重ねる

金沢営業所では無事故2,000日以上を達成するなど、安全への取り組みを継続してきた三福運輸。

今回の導入も、「社員が心身ともに安心して働ける環境づくり」が中心であり、社員で健康であることによって安全強化が図れると考えたからです。

「体調の変化に早く気づけることが大切。

本人の負担が大きくなる前に声をかけられる環境を続けたい」

数値は評価のためではなく、対話のきっかけとして活用している点も特徴です。

今後の展望 ― “睡眠は大切な仕事の一部”という文化へ

五月女氏は次のように語ります。

「眠ることは当たり前の行為ですが、とても重要なこと。

良い睡眠が取れるよう、会社としてサポートし続けます。

健康経営は制度より風土。社員みんなが自然と意識できる会社にしたいですね」

また、同社は今後も継続的な健康施策や情報発信を進め、地域物流業界全体の健康意識向上にも貢献していく考えです。

株式会社ネクストリンクについて

株式会社ネクストリンクは「人と社会の健康をつなぐ」を理念に、睡眠検査機器「Wellnee Sleep」をはじめとする健康管理ソリューションを提供しています。

交通・物流・建設業界を中心に、企業の安全運行と従業員の健康支援を両立するサービスを展開しています。

【お問い合わせ先】

株式会社ネクストリンク

〒140-0004 東京都品川区南品川一丁目7番17号 昭和ネオン本社ビル2階

E-mail：info@next-link.tokyo

URL：https://www.next-link.tokyo/

TEL: 03-6260-2160（電話受付時間：10:00 ～ 16:00）