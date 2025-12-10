Marche株式会社、パートナーサクセス株式会社に対し『B2Bマーケティングへの投資を黒字にする』支援を開始

Marche株式会社

Marche株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水島悠介）は、パートナーサクセス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：永田雅裕）が展開する、紹介マーケット『PartnerSuccess パスポート』事業に対するマーケティング支援を開始しました。

パートナーサクセス株式会社は、「アライアンスをハックする」をミッションに掲げ、仕入れ交渉や直接契約なしで多彩な商材を取り扱える商材マーケット『PartnerSuccess パスポート』、代理店との契約・案件・コミュニケーションを一元管理できる次世代型代理店連携管理クラウド『PartnerSuccess PRM』、さらに累計300社以上を支援してきた代理店戦略コンサルティングサービスを提供し、企業間連携を基盤としたビジネスエコシステム構築を支援しています。

今回Marche株式会社が支援するのは、紹介マーケット『PartnerSuccess パスポート』事業であり、戦略構築から実行基盤整備まで包括的に支援し、事業成長に向けた体制強化に貢献します。

パートナーサクセス株式会社が展開するサービス

パートナーサクセス株式会社は、「企業間連携を革新しビジネスエコシステムを構築する」というミッションのもと、パートナービジネスに特化したプロダクトおよびコンサルティングサービスを展開しています。

『PartnerSuccess パスポート』は、仕入れ交渉・直接契約なしで多彩な商材を取り扱える紹介マーケットです。電柱から宇宙まで多岐にわたるカテゴリをカバーし、既存の顧客基盤に合わせた商材をすぐに提案できることが特徴です。商材専門バイヤーによる厳選仕入れと、案件・報酬の自動一元管理により、「提案できる商材が限られている」「仕入れに時間と手間がかかる」「運営や管理業務が肥大化する」といった課題に対して、クロスセルによる収益拡大と運営負荷の軽減を同時に実現します。

Marche株式会社が提供する支援内容

Marche株式会社はこれまで100社以上の新規事業を支援してきた実績を活かし、パートナーサクセス株式会社が展開する紹介マーケット『PartnerSuccess パスポート』事業に対して以下の支援を提供します。

- 事業の強みとターゲットを再定義するマーケティング戦略の構築- 会社としてマーケティング投資を行っていくための管理会計基盤の整備- 自社の強みとユーザーの求めるものが一致するためのユーザー体験の定義- 売上により近いチャネル及び媒体の選定と媒体ごとの戦略の策定

今後の展望

本支援を通じてマーケティング基盤を強化することで、データに基づいた戦略的な事業運営が可能となり、パートナーサクセス株式会社は「企業とパートナーがシームレスにつながるビジネスエコシステムを構築する」というミッションをさらに推進し、中長期的な成長加速を実現します。

会社概要

Marche株式会社

所在地：東京都渋谷区初台1-51-1

代表者：代表取締役 水島悠介

設立：2020年9月

事業内容：スタートアップや新規事業に特化したマーケティング支援

URL：https://mar-che.com/

パートナーサクセス株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

代表者：代表取締役CEO 永田雅裕

設立：2019年9月20日

事業内容：紹介マーケット「 PartnerSuccess」パスポートの開発と提供、次世代型代理店連携管理

クラウド「 PartnerSuccess PRM」の開発と販売 、代理店戦略コンサルティング

URL：https://www.partnersuccess.co.jp/

お問い合わせ先

Marche株式会社 広報担当

問い合わせフォーム(https://share.hsforms.com/1tas2GgjTQSmCQwKRc91bpwchcuz)

