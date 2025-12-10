【イタリアン リゾート ペルティカ】電話予約受付中！今年のX′masはペルティカで極上イタリアンを 生パスタ・ローストビーフ・厚切りポークなどの絶品メニューが堪能できる『特別コース』をご提供！

～ 心も満たす至福のイタリアンリゾートレストラン ～

ニラックス株式会社ペルティカのHPはこちら :https://nilax.jp/store/brand/24

『PERTICA』とは、イタリア語で「とまり木」。

”人々が楽しさと癒しを求めて集う場所“という想いを込めています。

ただ食事をするだけではなく、忙しい日常を忘れることができる癒しの空間で、美味しい食事を楽しんでいただきたい。

そんな想いから誕生した「イタリアン リゾート ペルティカ」。

そしてこの度、聖なるクリスマスを華やかに彩る『クリスマス特別コース』をご提供！

事前予約の受付を開始いたしました！

クリスマス特別コースについて ※電話予約のみ

=== ご提供期間 ===

●2025年12月20日（土）～ 2025年12月25日（木）

=== 料金 ===

●クリスマス特別コース（ローストビーフ）

→大人：5,400円（税込5,940円）

→小学生：1,900円（税込2,090円）

●クリスマス特別コース（厚切りポーク）

→大人：4,900円（税込5,390円）

→小学生：1,900円（税込2,090円）

クリスマス特別コース：メニューのご紹介

お食事のスタートは、アペタイザー盛り合わせをご用意！

ペルティカ自慢の焼き立てフォカッチャや、生ホタテのカラフルマリネなど、会話も心も弾む彩り鮮やかな3段プレートをお楽しみください。

=== 3段プレートメニュー ===

生ホタテのカラフルマリネ / 生ハムとクリームチーズのブルスケッタ / 海老ときのこマリネ / 7種野菜のキッシュ / 茄子と彩り野菜のカポナータ / スモークサーモンとズワイ蟹のポテトサラダ / ポテトフライ / フォカッチャ

アペタイザーを楽しんだ後は…

渡り蟹、ムール貝の旨味を濃厚ビスクスープで閉じ込めた絶品スープパスタ『魚介のビスクスープパスタ』をご提供。

自社工場で毎日仕込むモチモチの「生パスタ」と濃厚スープが相性抜群。

もちろん、フォカッチャをディップしても最高の一品です。

魚介のビスクスープパスタ

そして、メインディッシュはビーフとポークの2種類をご用意！

▼低温焼成ローストビーフトリュフ香るグレービーソース

低温でじっくり焼き上げ肉の旨味をぎゅっと閉じ込めた「いちぼ」のローストビーフは柔らかく、口の中でとろける美味しさ。香り豊かなグレイビーソースがその味わいをいっそう引き立ててくれます。

▼やわらかポークグリルたっぷり玉ねぎ醤油ソース

低温でじっくり12時間加熱したポークは、クセがなくさっぱりとした味わい。驚くほどやわらかでしっとりとした食感をお楽しみください。

どちらもX'masにふさわしい贅沢な逸品です。

そして、小学生以下のお子様には、別途メニューをご用意！

=== お子様メニューのご紹介 ===

・ビーフ100％粗挽きハンバーグぐつぐつシチューソース

・ポテトフライ

・フォカッチャ＋ディップソース3種

▼ビーフ100％粗挽きハンバーグぐつぐつシチューソース

牛肉100％の旨味を閉じ込めたふっくらジューシーな粗挽きパテとじっくり煮込んだ自慢の濃厚シチューソースの贅沢ハーモニーをお楽しみください。

また、〆のデザートも魅力的！

▼クリスマス特別デザート＆選べるデザート

華やかな香りと、優しい甘さが口の中でとろける『ブルーベリーモンブラン』に加え、ショーケースからお好きなデザート2品をお選びいただけます。

■大人 / 小学生 共通メニューとなります。

さらに、ペルティカの最大の魅力の一つである「インペリアルドリンクバー」もお楽しみいただけます。

ぜひ、今年のクリスマスは『ペルティカ』で特別な1日をお過ごしくださいませ。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

実施店舗のご紹介

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平

・住所：東京都小平市小川町2-1813

・電話番号：042-348-4141

・HP：https://nilax.jp/store/60

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン

・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9

・電話番号：045-910-1235

・HP：https://nilax.jp/store/90

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川

・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188

・電話番号：042-737-7078

・HP：https://nilax.jp/store/91

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※ご予約はお電話のみとなっております。

※仕入れ都合により一部メニュー内容が変更になる場合があります。

※ご予約は枠に制限がございますので、空き状況によってはお受けできない場合がございます。ご了承ください。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務