【イタリアン リゾート ペルティカ】電話予約受付中！今年のX′masはペルティカで極上イタリアンを 生パスタ・ローストビーフ・厚切りポークなどの絶品メニューが堪能できる『特別コース』をご提供！
https://nilax.jp/store/brand/24
～ 心も満たす至福のイタリアンリゾートレストラン ～
『PERTICA』とは、イタリア語で「とまり木」。
”人々が楽しさと癒しを求めて集う場所“という想いを込めています。
ただ食事をするだけではなく、忙しい日常を忘れることができる癒しの空間で、美味しい食事を楽しんでいただきたい。
そんな想いから誕生した「イタリアン リゾート ペルティカ」。
そしてこの度、聖なるクリスマスを華やかに彩る『クリスマス特別コース』をご提供！
事前予約の受付を開始いたしました！
クリスマス特別コースについて ※電話予約のみ
=== ご提供期間 ===
●2025年12月20日（土）～ 2025年12月25日（木）
=== 料金 ===
●クリスマス特別コース（ローストビーフ）
→大人：5,400円（税込5,940円）
→小学生：1,900円（税込2,090円）
●クリスマス特別コース（厚切りポーク）
→大人：4,900円（税込5,390円）
→小学生：1,900円（税込2,090円）
クリスマス特別コース：メニューのご紹介
お食事のスタートは、アペタイザー盛り合わせをご用意！
ペルティカ自慢の焼き立てフォカッチャや、生ホタテのカラフルマリネなど、会話も心も弾む彩り鮮やかな3段プレートをお楽しみください。
=== 3段プレートメニュー ===
生ホタテのカラフルマリネ / 生ハムとクリームチーズのブルスケッタ / 海老ときのこマリネ / 7種野菜のキッシュ / 茄子と彩り野菜のカポナータ / スモークサーモンとズワイ蟹のポテトサラダ / ポテトフライ / フォカッチャ
アペタイザーを楽しんだ後は…
渡り蟹、ムール貝の旨味を濃厚ビスクスープで閉じ込めた絶品スープパスタ『魚介のビスクスープパスタ』をご提供。
自社工場で毎日仕込むモチモチの「生パスタ」と濃厚スープが相性抜群。
もちろん、フォカッチャをディップしても最高の一品です。
魚介のビスクスープパスタ
そして、メインディッシュはビーフとポークの2種類をご用意！
▼低温焼成ローストビーフトリュフ香るグレービーソース
低温でじっくり焼き上げ肉の旨味をぎゅっと閉じ込めた「いちぼ」のローストビーフは柔らかく、口の中でとろける美味しさ。香り豊かなグレイビーソースがその味わいをいっそう引き立ててくれます。
▼やわらかポークグリルたっぷり玉ねぎ醤油ソース
低温でじっくり12時間加熱したポークは、クセがなくさっぱりとした味わい。驚くほどやわらかでしっとりとした食感をお楽しみください。
どちらもX'masにふさわしい贅沢な逸品です。
そして、小学生以下のお子様には、別途メニューをご用意！
=== お子様メニューのご紹介 ===
・ビーフ100％粗挽きハンバーグぐつぐつシチューソース
・ポテトフライ
・フォカッチャ＋ディップソース3種
▼ビーフ100％粗挽きハンバーグぐつぐつシチューソース
牛肉100％の旨味を閉じ込めたふっくらジューシーな粗挽きパテとじっくり煮込んだ自慢の濃厚シチューソースの贅沢ハーモニーをお楽しみください。
また、〆のデザートも魅力的！
▼クリスマス特別デザート＆選べるデザート
華やかな香りと、優しい甘さが口の中でとろける『ブルーベリーモンブラン』に加え、ショーケースからお好きなデザート2品をお選びいただけます。
■大人 / 小学生 共通メニューとなります。
さらに、ペルティカの最大の魅力の一つである「インペリアルドリンクバー」もお楽しみいただけます。
ぜひ、今年のクリスマスは『ペルティカ』で特別な1日をお過ごしくださいませ。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
実施店舗のご紹介
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平
・住所：東京都小平市小川町2-1813
・電話番号：042-348-4141
・HP：https://nilax.jp/store/60
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン
・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9
・電話番号：045-910-1235
・HP：https://nilax.jp/store/90
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川
・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188
・電話番号：042-737-7078
・HP：https://nilax.jp/store/91
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※ご予約はお電話のみとなっております。
※仕入れ都合により一部メニュー内容が変更になる場合があります。
※ご予約は枠に制限がございますので、空き状況によってはお受けできない場合がございます。ご了承ください。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務