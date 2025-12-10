タレントパレット、企業の経営戦略に即したカスタマイズを可能とする要員計画機能を搭載

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード：4071）は、データに基づく人材活用や人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングのなどを背景に、多くの企業で導入が進むシェアNO.1（*1）タレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」に、企業の経営戦略に即した要員計画を効率的に作成できる新機能を搭載しましたことをお知らせします。

（*1）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

■企業独自のレイアウトや集計項目に対応した要員計画表の作成が可能に

近年、人的資本経営やリスキリングへの関心の高まりを背景に、戦略的な人材計画の重要性が急速に増しています。しかし、多くの企業では、要員計画表の作成に膨大な工数がかかり、企業ごとにレイアウトや管理項目が異なるため、Excelによる手作業から脱却できない状況が続いています。

本機能では、企業独自のレイアウトや集計項目に柔軟に対応し、人事データとマーケティング思考に基づく分析機能を組み合わせることで、従来手作業で行っていた要員計画表の作成を大幅に効率化することができます。これにより、作成にかかる工数を大幅に削減するとともに、データ活用による戦略的な意思決定の高度化を実現します。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能を兼ね備えたオールインワン型のタレントマネジメントシステムです。

人事データを活用した科学的アプローチにより、従業員一人ひとりの能力、性格特性、スキル、モチベーションなど多様な情報を分析します。

人材データに基づき、採用・育成・評価・配置までを一元的に管理し、勘や経験に頼らない、データドリブンの戦略的人材マネジメントを実現します。

また、7,200以上の機能を実装し、人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、モチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）までのデータを集約・活用することができます。

高い機能性と信頼性は、多くの企業から支持を集めており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*1）、導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という圧倒的な実績を誇ります。

＜タレントパレットに関する評価＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている

・グループ内他社ふくめ、どのような人がいるか、その人がどのような人かをデータベース的に確認できるようになった。

出典：ITreview（2025年11月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。