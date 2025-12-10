【無料ホワイトペーパー公開】「スキルマネジメントの目的と具体的な進め方ガイド」スキルマネジメントの基本的な目的と位置づけ

株式会社エフ・ディー・シー【成功のための重要ポイント】スキルマネジメントの具体的な進め方ガイド

システム・ソフトウェア開発会社・株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』の運用の経験をもとにスキル管理の重要性についてまとめた、無料ダウンロード資料「スキルマネジメントの目的と具体的な進め方ガイド」を公開いたしました。

スキルマネジメント（スキル管理）とは、社員が保有する知識、経験、資格といった「スキル」を可視化し、一元的に集約・管理し、企業の戦略的な人材活用に役立てる取り組みです。

単にスキルを把握するだけでなく、そのデータを人材配置、育成、人事評価などに戦略的に活用する仕組み全体のことを指します。

■資料概要

「スキルマネジメントの目的と具体的な進め方ガイド」を無料配布いたします。

スキルマネジメントの基本的な目的と位置づけを明確にし、導入によって得られる具体的なメリット・進め方について解説します。

- スキルマネジメントとは？-目的の明確化- スキルマネジメント導入のメリット- 具体的な進め方-4つのステップ- 成功のための重要ポイントとアクションプラン

【成功のための重要ポイント】スキルマネジメントの具体的な進め方ガイド：

■『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』

社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理などの業務効率化に貢献します。

『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』の効果

『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』には、項目設定の自由度が高い「スキルマップ機能」が搭載されています。

プロジェクトに必要なスキルをマップ化することで、どの社員がそのスキルを持っているのか、どのチームがそのスキルに長けているのかを即座に特定できます。これにより、経験者や専門家を効率的にアサインし、プロジェクトの成功率を高めます。

fapi（ファピ）の最大の特徴は管理項目の柔軟性です。導入企業様が管理したいデータに合わせて、全項目を自由に設定できます。

■Excel管理でお悩みの企業様にオススメです- エンジニアのスキルシートはExcelで管理、運用している- エンジニアのスキル、業務経歴情報が属人化されてしまっている- 得意分野やプロジェクトの動向分析が大変でなかなかできない

