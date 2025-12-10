Helpfeel、「DX 総合 EXPO 2025 冬 大阪」に出展

株式会社Helpfeel

企業のAIを強くする「AIナレッジデータプラットフォーム」を提供する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役/CEO：洛西 一周、以下「Helpfeel」）は、2025年12月17日（水）から12月19日（金）にインテックス大阪で開催される「DX 総合 EXPO 2025 冬 大阪」に出展することをお知らせします。

■DX 総合 EXPO 2025 冬 大阪について

DX 総合 EXPO 2025 冬 大阪は、業務効率化・働き方改革・そして経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集結する展示会です。

DX化を検討している企業の経営層から、人事・総務・経理・DX推進・マーケティング・営業などあらゆる部門の担当者が対象です。

来場者は、最新の製品やサービスを直接比較検討できるほか、豪華講師陣によるDXセミナーを通じて、最先端のトレンドを学ぶことができます。

当社のブースでは、実際のデモを交えながらHelpfeelのAI検索型FAQ（ナレッジ検索システム）の使いやすさと導入効果をご体感いただけます。また、企業のAI活用を支援する「AIナレッジデータプラットフォーム」や最先端の「AIエージェント」もご紹介いたします。ぜひブースにお立ち寄りください。

■展示会詳細

名称 DX 総合 EXPO 2025 冬 大阪

開催日程 2025年12月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 インテックス大阪

主催 DX 総合EXPO 実行委員会

併催展 ビジネスイノベーション Japan／AI World

後援 （一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

（一社）日本テレワーク協会

（一社）AI・IoT普及推進協会

小間位置 S20-14

公式サイト https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka

■ブース訪問予約システム

ブース訪問を事前予約の上ご来場いただいたお客様に、主催社より1,500円分のAmazonギフトカードを進呈いたします。

待ち時間を短縮し効率的に展示会場を回れますので、ぜひ「Helpfeel」ブースへの訪問予約をご利用ください。

＜予約方法＞

１.会員登録(https://expo.bizcrew.jp/event/14867/module/booth/383574/375698)（プロモーションコード：pphmn2931の入力必須）

２.ブース訪問予約

３.当日来場のうえアポイント実施



＜ご留意事項＞

・Amazonギフトカードは、条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1か月後を目安に事務局よりメールにて進呈いたします。

・訪問件数にかかわらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

・プロモーションコードの入力漏れ、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

・原則、会社アドレスでご登録ください。フリーアドレス、携帯キャリアやプロバイダなどの個人アドレスでのお申込みは特典対象外となります。

・ご来場の際に使用されるアカウントとプロモーションコードを入力したアカウントが異なる場合、特典の付与対象外となります。

※本キャンペーンは、展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは、Amazonではお受けしておりません。展示会実行【bizcrew@everidge.co.jp/ 03-5715-6013】までお願いいたします。

ブース訪問予約はこちらから :https://expo.bizcrew.jp/event/14867/module/booth/383574/375698

■企業のAI活用を推進する「AIナレッジデータプラットフォーム」

生成AIや大規模言語モデル（LLM）の社会実装が急速に進むなかで、見落とされがちなのが「AIが何を根拠に判断しているのか」という視点です。AIはモデル単体では機能せず、参照情報すなわち正確に整理されたナレッジデータが不可欠です。

生成AIや検索連動型AIが企業内外で活用される今、ナレッジデータはまさに企業の“情報インフラ”といえます。その一方で、日本企業のナレッジデータの整備は欧米に比べて遅れていると指摘されており（※1）、正確な応答や自社情報の最適な発信のためには、知識を構造化しAIが読み取れる形に整備する必要がありますが、本格的に取り組む企業はまだ少数にとどまっているのが実情です。

こうしたなか、Helpfeelはこれまで700を超えるサイトで（※2）FAQやナレッジ共有ツールを提供し、知見を蓄積してきました。その成果を発展させ、AIがより正しく・強く機能するための土台となる「AIナレッジデータプラットフォーム」の構築に挑戦しています。今後も公開Webサイトから社内利用まで、幅広いビジネス領域で知識活用を支援し、業務効率化と付加価値創出を推進してまいります。

※1：総務省「令和7年版情報通信白書」、野村総合研究所「日本企業のIT活用とデジタル化 - IT活用実態調査の最新結果から - 2025」による

※2：2025年8月1日時点

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役/CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

株式会社Helpfeelは、AIの力で顧客接点のインサイトデータを的確に収集・分析・ナレッジ化して提供することで、カスタマーサクセス、マーケティング、経営企画といった企業の中核部門におけるデータドリブン経営を後押しするテクノロジーカンパニーです。

ナレッジ化したデータに誰もがいつでもアクセス・活用できる状態を実現することで、顧客満足度の向上から事業改善までを一貫して支援します。AIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel」、AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense」、画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo」の3製品を展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com/)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about?lang=ja)」