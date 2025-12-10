大鵬薬品が Veeva の次世代 CRM を導入

Veeva Japan 株式会社

Veeva Japan 株式会社（本社：東京都渋谷区、ゼネラルマネージャー：千葉 弘崇、以下 Veeva ）は、大鵬薬品工業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小林将之、以下大鵬薬品）が、Veeva の次世代 CRM 「 Veeva Vault CRM 」を採用したことをお知らせします。大鵬薬品は、ライフサイエンス業界向けの次世代 CRM を採用することで、最新の技術革新を活用し、顧客のニーズに基づいた最適な情報提供とコミュニケーションを実現します。これにより、医療関係者とのエンゲージメントをさらに効果的に高めていく予定です。

大鵬薬品 医薬本部長 杉野 亮氏は次のように述べています。「当社は『私たちは人びとの健康を高め満ち足りた笑顔あふれる社会づくりに貢献します。』という企業理念に基づき、革新的な治療薬の創出と提供に日々取り組んでいます。

昨今、医療関係者による情報収集のデジタル化が急速に進む中、当社では『 TAIHO オムニチャネルビジョン 2027 』を策定し、医療関係者の視点に立った情報提供活動を、オムニチャネル戦略に基づいて推進しています。このビジョンの実現に向け、最適なプラットフォームとして Veeva Vault CRM を採用しました。」

また、選定理由について杉野氏は、「部門やチャネルを横断したデータ連携を可能にするという Veeva 社の理念への共感に加え、製薬業界に精通した専門チームによる支援体制、既存のソフトウェアやデータ製品との高い連携性にあります。さらに、AI を活用した革新的な製品ロードマップにも大きな期待を寄せています。本プラットフォームの導入により、統合されたデータを活用し、リアルタイムかつシームレスにチャネルを連携させることで、医療関係者に新たな価値を届けていきたいと考えています。」と述べています。

Veeva Japan ゼネラルマネージャーの千葉弘崇は、次のように述べています。「 Veeva が提供する CRM をはじめとする Vault Platform を通じて、大鵬薬品のデジタルおよび IT 領域における基盤の一翼を担い、ビジョンの実現に向けたビジネス変革の推進に貢献できることを大変光栄に思います。今後も、大鵬薬品様の掲げる使命の実現をより一層ご支援し、両社のパートナーシップがさらに発展していくことを期待しています。」

Vault CRM は、15 年以上にわたるライフサイエンス業界での知見と経験を基に設計された次世代の CRM で、Veeva の Development Cloud や Quality Cloud、Veeva PromoMats といった製品群と同じ Vault Platform 内に構築されています。業界特有の多様な業務要件を深く理解した機能群を備え、各国で変化するビジネスニーズやコンプライアンス要件にも柔軟に対応しています。2024 年から一般提供を始めた Vault CRM は、現在すでに世界で 100 社以上に活用されています。

Vault CRM は、営業・マーケティング・メディカルの各チームをシームレスにつなぎ、顧客中心のモデルを推進し、より効果的なコマーシャル活動を実現する「 Vault CRM Suite 」の一部です。さらに、Veeva AI の Pre-call Agent、Content Agent、Free Text Agent、Voice Agent により、現場での生産性を飛躍的に高めることができます。



【 Veeva Systems 社について】

Veeva は、ソフトウェア、データ、ビジネスコンサルティングを通じて、ライフサイエンス業界に特化したクラウドサービスを提供しています。イノベーション、優れた製品、顧客の成功に尽力し、世界最大のバイオ医薬品企業から新興バイオテクノロジー企業まで、1,500 社以上にサービスを提供しています。また、パブリック・ベネフィット・コーポレーション企業(https://www.veeva.com/jp/pbc/)として、お客様や従業員、株主、サービスを提供する業界を含む、すべてのステークホルダーの利益バランスを保つことに取り組んでいます。詳しくは、www.veeva.com/jp/(http://www.veeva.com/jp/)をご覧ください。

【 Veeva Forward-looking Statements 】

This release contains forward-looking statements regarding Veeva’s products and services and the expected results or benefits from use of our products and services. These statements are based on our current expectations. Actual results could differ materially from those provided in this release and we have no obligation to update such statements. There are numerous risks that have the potential to negatively impact our results, including the risks and uncertainties disclosed in our filing on Form 10-Q for the period ended October 31, 2024, which you can find here(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001393052/000139305224000024/veev-20240430.htm) (a summary of risks which may impact our business can be found on pages 36 and 37), and in our subsequent SEC filings, which you can access at sec.gov(https://www.sec.gov/).

【追加情報】

LinkedIn で Veeva の情報を受け取る場合はこちら：jp.linkedin.com/company/veeva-japan(https://www.linkedin.com/company/veeva-japan/?originalSubdomain=jp)