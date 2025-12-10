LayerX、バクラク勤怠において「工数管理機能」をリリース・入力負荷を最小限に、勤務実績と工数の整合性の確保を実現

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下、「LayerX」）は、勤怠管理サービス「バクラク勤怠」において、新たに「工数管理機能」をリリースしました。本機能により、勤怠情報と連携した工数入力が可能になり、従業員の入力負荷を最小限に抑えつつ、勤務実績と工数の整合性を確保した正確な工数管理を実現します。

https://bakuraku.jp/

リリースの背景

従業員の業務やタスクに要した時間を可視化し、生産性を測るうえで、工数管理は欠かせません。

一方で、従来の工数管理は入力の手間や入力漏れが発生しやすく、勤怠情報とは別に入力が必要なことから「勤務実績と工数の整合をとる負担が大きい」という課題がありました。

LayerXはこの課題を解決するため、「バクラク勤怠」に工数管理機能を新たに搭載いたしました。

リリースの概要

「バクラク勤怠 工数管理機能」は、勤怠管理と連携し、従業員の入力負荷を抑えた効率的な工数管理を実現します。

１.工数の入力負荷を最小限に

Slackやスマートフォンから簡単に工数を入力できます。

日次入力に加え、月次単位での入力にも対応。スライダー操作により直感的かつ短時間で入力でき、効率的な工数管理をサポートします。

入力は、時間入力と割合入力を選ぶことができます。

２. 勤怠ズレを防ぐ機能

勤怠データとの自動連携およびチェック機能により、常に正確な工数を把握できます。

入力時・修正時・提出時の各段階で勤怠との不整合を自動検知・通知し、管理者の手動確認を不要にします。

３. Slack×工数管理で入力漏れを防止

Slack連携機能により、入力漏れや誤入力があった際には自動でリマインド通知が送信されます。なお、メールで通知を受け取ることも可能です。

従業員自身が通知を受け取れる仕組みのため、従来、労務・経理担当者が個別に行っていたリマインド作業の負担を大幅に軽減します。

「バクラク勤怠 工数管理機能」は、バクラク勤怠のID数に関わらず、必要なID数のみご利用いただけます。

「バクラク勤怠 工数管理機能」の資料請求は下記のフォームからお申し込みください。

資料をダウンロード :https://bakuraku.jp/resources/resources-attendance/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=251210&utm_content=man-hour-management

「バクラク勤怠 工数管理機能」のトライアルは下記のフォームからお申し込みください。

トライアルはこちら :https://bakuraku.jp/resources/how-to/attendance-trial/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=251210&utm_content=man-hour-management_trial

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

バクラク勤怠とは

一般的な固定時間制（定時）はもちろん、フレックス・裁量労働制・変形労働時間制など、異なる働き方が混在する環境でもスムーズに管理するサービスです。残業時間予測や有休取得状況をリアルタイムで可視化でき、法改正への対応も自動化。さらに、メールやSlackとの連携により、打刻漏れの防止・各種リマインドの工数削減を実現し、月次勤怠締めの短縮をサポートします。

https://bakuraku.jp/resources/resources-attendance/

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/