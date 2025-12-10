松江土建株式会社が「Kencopa工程AIエージェント」β版を導入

株式会社KENCOPA

建設現場の省人化・自動化に挑戦する株式会社KENCOPA (本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 安村 荘佑、以下KENCOPA)は、松江土建株式会社（本社：島根県松江市、代表取締役社長:平塚 智朗、以下松江土建）に当社が提供する建設業務特化型AIエージェント「Kencopa工程AIエージェント」β版を導入頂いたことをお知らせします。

導入の背景

松江土建は、全社的なDX推進の一環として、現場の管理業務における課題抽出と改善に取り組んできました。土木部・建築部を中心に、工程管理業務における情報整理の負担や、人手依存による属人化が現場効率を阻害する要因となっており、これらの課題を解消するための新たなツールの導入が求められていました。

その解決策として、建設業に特化したAIエージェントを開発するKENCOPAが提供する「Kencopa工程AIエージェント」β版の導入を決定しました。今後の機能拡張を含むプロダクトの方向性に共感するとともに、AIを活用した業務効率化・省人化を強力に推進するための取り組みが始まりました。

取り組みの概要

建設現場の省人化・自動化に挑戦するKENCOPAが提供する「Kencopa工程AIエージェント」は、業務特化型AIエージェントとして、工程表作成・実施工程運用にかかる時間の短縮のみならず、活用の中で自動で蓄積される設計図書と工程データを合わせた会社独自ナレッジデータベースの蓄積により、省人化と技術継承を同時で実現します。

松江土建では、KecopaAIエージェントβ版導入の機会を活かし、AIエージェントを活用した業務効率化、省人化を実現することを目指しています。KENCOPAは松江土建とともに、建設現場における生産性向上モデルの構築を図り、建設業界におけるAI活用の普及を推進します。

松江土建株式会社 IT・技術部IT推進課主任 中島光輝 様からのコメント

当社では全社的にDX推進に取り組んでおり、現業部門(土木部、建築部)の業務の課題抽出を行ない、現場の様々な管理業務の効率化を求める結果となりました。その中で工程管理の業務効率改善の取組に対して、AIエージェントを活用した工程管理システムである「Kencopa工程AIエージェント」のβ版利用を決定致しました。このプロダクトの今後の機能拡張の説明を受け、あらゆる業務の効率化、省人化を図ることが期待できることに加え、KENCOPA様の建設業に特化したAIエージェント開発への意欲を感じたのも決め手の1つになります。

KecopaAIエージェントβ版導入の機会を活かし、AIエージェントを活用した業務効率化、省人化を実現させたいと考えています。

松江土建株式会社 会社概要

会社名：松江土建株式会社

所在地：島根県松江市学園南二丁目3番5号

設立：1944年

事業内容：土木工事業、建築工事業、舗装工事業、その他建設関連業務

URL：https://www.matsue-doken.co.jp/index.html

Kencopa工程AIエージェントについて

設計図書 (図面、仕様書、見積調書)をアップロードするだけで、自社歩掛を学習したAIが工程表を対話生成します(特許申請中)。AIが生成した工程表をたたき台に、そのままアプリ上で編集、特定フォーマットでの出力が可能です。開発にあたっては、最先端のAI知見と現場経験を有するメンバー、及び、ゼネコン現役所長らが結集し、フィードバック・改善を繰り返しながら開発しております。

Kencopa工程AIエージェント サービスサイトURL：https://kencopa.com/service-azuchi-3

お問い合わせ: https://kencopa.com/contact

■特徴機能 (一部機能において特許申請中)AIシミュレーション

これまで人力では実現しなかった、複数プランでのAIシミュレーションを提供。工期優先型、歩掛優先型、並行工程型といった様々な条件に基づく工程表を生成、比較検討に活用。

類似工事AI検索

新規工事を作成する際に、アップロードされた設計図書と、独自の検索手法にに基づき類似度の高い過去工事データを提案

AIアシスタント

実施工程作成・運用において個別工事に応じてAIが工程、品質、安全に関する内容をアドバイス。チャットベースで工程表を操作、詳細化することも可能となり、細かい工程の作成・修正作業から解放

その他: 実施工程作成機能、自由な描画スタイル、任意のフォーマットでのPDF出力機能、過去工事・歩掛の自動蓄積・分析機能、実績入力機能 (出来高曲線、イナズマ線)、他

※上記記載の内容は、一部製品版提供予定機能を含みます。

現在、一部のゼネコン様に限定しβ版利用が進んでいます。

先行導入、製品版利用にご興味がある企業様はこちらよりご連絡下さい。

https://kencopa.com/contact

■ 株式会社KENCOPAについて

株式会社KENCOPAは、「Copilot for Construction」をミッションに、建設現場の省人化・自動化の実現に挑戦する建設専門のAIスタートアップです。「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の提供を通じて、図面・仕様書・歩掛・施工データなど、これまで暗黙知に依存していた現場業務をAIが理解・処理し、工程作成・書類作成・知識検索まで自動化します。また、日々の利用を通じてデータが会社独自データが自然蓄積され、若手教育・技術継承に貢献します。

また、自社プロダクトの提供に加え、個社特有のニーズに合わせた共同研究・開発の「i-Con2.0共創」モデルも展開しています。これらの取組を通じて、建設業の未来に本気で挑戦します。

会社情報

代表者: 代表取締役CEO 安村 荘佑

本社所在地:東京都渋谷区広尾1丁目11-2 BLOCKS 恵比寿

設立: 2024年3月

累計調達額: 2.1億円

事業内容: 「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の開発・提供、建設専門のDX・AIの共同研究、共同開発

コーポレートサイト: https://kencopa.com/

受賞・採択実績:

大阪産業局主催関西スタートアップインキュベーションプログラム「起動」第3期

総務省主催研究開発支援プログラム「ICTスタートアップリーグ2025」

トライアングルエヒメ2.0「全国共創拠点連携枠」

Microsoft for Startups、Manus for Startups