12月14日「marvelous協賛譲渡会」にCAPINも参加

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN／茨城県）は、2025年12月14日（日）に開催される「marvelous協賛譲渡会」（会場：marvelous道場IN船橋／夏見台運動公園前）に参加し、保護犬の新しい家族探しを行います。地域の方々が気軽に立ち寄れるイベントとして、保護動物との出会いの場を提供します。

■ “ペットショップに行く前に”をテーマにした譲渡会へ参加

本譲渡会は、「ペットショップに行く前に」というメッセージを掲げ、保護動物との出会いの選択肢を広く知ってもらうことを目的に開催されます。

会場となる「marvelous道場IN船橋」では、各保護団体から選抜された保護犬たちが参加し、来場者とのふれあいを通して、新しい家族を待つ子たちの魅力を伝えます。

CAPINも参加を予定しており、スタッフが保護背景や性格、日常の様子などをご紹介します。

■ 開催概要

【イベント名】 marvelous協賛譲渡会

【日時】 2025年12月14日（日）13:00～15:00

【場所】 marvelous道場IN船橋 〒273-0865 千葉県船橋市夏見台5-8-3（夏見台運動公園前）

【入場】 無料

【雨天】 中止

■ 会場ではさまざまな企画も開催

画像の内容を取り入れ、以下の案内も明記しています：

・プチフリマ

犬グッズなどをお得に購入可能。売上は保護活動の支援に役立てられます。

・プチトレーニング

ドッグトレーナーが会場でお悩みに対応し、犬との暮らしをサポート。

・里親募集ブース

CAPINをはじめ、COCONEEL、MYBESTBUDDY、船橋猫の会、KAKOMAMなど複数団体が参加予定。

来場者が楽しみながら保護動物について学び、その子たちの魅力に触れられるイベントです。

■ CAPINについて

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、動物の保護・譲渡、地域猫活動、啓発活動を行う団体です。

「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指し、行政や地域と協力しながら活動を継続しています。

公式HP：https://www.capin.love/

Instagram：https://www.instagram.com/capin_official

活動ブログ：https://ameblo.jp/capin-blog/

■ 本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク

理事長 坂本真子美

〒305-0051

茨城県つくば市二の宮2-7-20

Tel: 029-851-5580

Fax: 029-851-5586

Mail: mail@capin.love