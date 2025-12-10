″手荒れは家事だけの問題ではない″ 20代～40代の7割が″職場での手荒れ″を経験

医療法人社団鉄結会

医療法人社団鉄結会（所在地：東京都渋谷区、理事長：高桑康太）は、美容皮膚科・形成外科であるアイシークリニック（新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）を運営し、皆様の肌の健康と美容をサポートしております。今回は、冬場の「職場環境に起因する手荒れ」について全国の働く男女を対象に調査を実施しましたので、その結果をご紹介します。

「手荒れ＝水仕事」だけではない、現代の働く人の肌トラブル

「手荒れ」と聞くと、水仕事や家事による肌荒れをイメージする方が多いのではないでしょうか。しかし近年、オフィスワーカーや販売職など、水を直接扱わない職種でも手荒れに悩む方が増えています。

PC作業による指先の乾燥、紙や書類を頻繁に扱うことによる油分の奪取、そしてコロナ禍以降定着したアルコール消毒の習慣化――。こうした「現代の働き方」に起因する手荒れは、従来の「水仕事＝手荒れ」という固定観念では捉えきれない新しい職業性の肌トラブルといえます。

医療法人社団鉄結会では、この実態を明らかにするため、全国の20～40代の働く男女を対象にアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

・調査対象：全国の20代～40代の働く男女300名

・調査期間：2025年11月15日～11月25日

・調査方法：インターネット調査

・調査実施：医療法人社団鉄結会（自社調査）

Q1. 冬場に「職場環境が原因の手荒れ」を感じたことはありますか？

冬場に職場環境が原因で手荒れを感じたことがあるかを調査したところ、「よく感じる」（28.3%）と「時々感じる」（43.0%）を合わせて71.3%が職場での手荒れを経験していることが分かりました。

「手荒れ＝水仕事・家事」というイメージがある中、実に7割以上の働く人が職場環境を原因とした手荒れを実感しているという結果となりました。

調査結果：

・よく感じる：28.3%

・時々感じる：43.0%

・あまり感じない：18.7%

・まったく感じない：10.0%

Q2. 職場で手荒れの原因と感じる業務・環境は何ですか？（複数回答可）

手荒れの原因と感じる職場の業務や環境について調査しました（複数回答可）。

最も多かったのは「頻繁なアルコール消毒」（68.2%）で、次いで「エアコンによる空気の乾燥」（54.7%）、「紙・書類を頻繁に触る」（41.3%）という結果になりました。

コロナ禍以降に定着したアルコール消毒の習慣が、働く人の手荒れに大きな影響を与えていることが明らかになりました。また、オフィスの空調環境や事務作業も手荒れの要因として認識されています。

調査結果（複数回答可）：

・頻繁なアルコール消毒：68.2%

・エアコンによる空気の乾燥：54.7%

・紙・書類を頻繁に触る：41.3%

・PC作業（キーボード・マウス操作）：36.8%

・段ボールや荷物の取り扱い：28.4%

・接客時の手洗いの頻度：24.6%

・清掃・消毒業務：19.2%

・その他：5.3%

Q3. 手の乾燥やひび割れが仕事のパフォーマンスに影響を与えたことはありますか？

手荒れが仕事に与える影響について調査したところ、「非常に影響がある」（6.7%）と「やや影響がある」（32.0%）を合わせて38.7%が仕事への影響を感じていることが分かりました。

具体的には、「PC作業で指先が痛い」「書類を扱う際に引っかかる」「接客時に手を見せるのが恥ずかしい」といった声が寄せられ、手荒れが業務効率や心理面にも影響していることが示唆されました。

調査結果：

・非常に影響がある：6.7%

・やや影響がある：32.0%

・あまり影響はない：42.3%

・まったく影響はない：19.0%

Q4. 手荒れに対してどのようなケアを行っていますか？（複数回答可）

手荒れへのケア方法について調査しました（複数回答可）。

最も多かったのは「市販のハンドクリームを使用」（76.3%）で、次いで「こまめに保湿する」（52.4%）、「手袋を使用する」（21.7%）という結果になりました。

一方で、「特に何もしていない」という回答も18.3%あり、手荒れを感じながらもケアをしていない層が一定数存在することも明らかになりました。

調査結果（複数回答可）：

・市販のハンドクリームを使用：76.3%

・こまめに保湿する：52.4%

・手袋を使用する：21.7%

・ワセリンなど油性の保護剤を使用：19.8%

・処方薬を使用：8.4%

・特に何もしていない：18.3%

Q5. 手荒れについて医療機関の受診を検討したことはありますか？

手荒れで医療機関の受診を検討したことがあるかを調査しました。

「検討して実際に受診した」（7.3%）と「検討したが受診していない」（24.0%）を合わせると31.3%が医療機関の受診を検討した経験があることが分かりました。

しかし、実際に受診に至ったのはわずか7.3%にとどまり、「検討したが受診していない」層が24.0%と多いことから、受診への心理的ハードルが高いことがうかがえます。受診しなかった理由としては、「そこまで重症ではないと思った」「何科を受診すればいいか分からなかった」「時間がない」などの声が挙げられました。

調査結果：

・検討して実際に受診した：7.3%

・検討したが受診していない：24.0%

・検討したことはない：68.7%

調査まとめ

今回は、働く人の「職場環境に起因する手荒れ」について調査を実施しました。

その結果、20代～40代の働く人の7割以上が冬場に職場での手荒れを経験しており、その最大の原因は「頻繁なアルコール消毒」であることが分かりました。また、約4割が手荒れによる仕事への影響を感じている一方、実際に医療機関を受診した人はわずか7.3%にとどまりました。

「手荒れ＝水仕事」という従来のイメージとは異なり、現代の働く環境には手荒れを引き起こすさまざまな要因が存在します。オフィスの乾燥した空気、頻繁なアルコール消毒、PC作業や書類の取り扱いなど、デスクワーク中心の働き方においても手肌への負担は蓄積されています。

手荒れは単なる「乾燥」ではなく、皮膚のバリア機能の低下や炎症を伴う場合もあります。市販のハンドクリームで改善しない場合や、ひび割れ・出血が見られる場合は、早めに皮膚科を受診することをお勧めします。

医師コメント

アイシークリニック 高桑康太医師

「今回の調査で、7割以上の方が職場環境を原因とした手荒れを経験していることが明らかになりました。特に『アルコール消毒』が最大の原因という結果は、コロナ禍以降の衛生習慣の定着が肌への負担になっていることを示しています。

アルコールは揮発する際に肌の水分も一緒に奪い、皮脂膜を破壊します。これを1日に何度も繰り返すことで、皮膚のバリア機能が低下し、慢性的な手荒れへとつながります。また、オフィスの空調による乾燥、紙や段ボールを触ることによる油分の奪取なども、見過ごされがちな手荒れの原因です。

調査では約4割の方が『仕事に影響がある』と回答していますが、医療機関を実際に受診された方は7.3%にとどまりました。『市販のハンドクリームで何とかしよう』と我慢している方が多いのが実情です。

しかし、ひび割れや出血を伴う手荒れ、かゆみや赤みが続く場合は、単なる乾燥ではなく『手湿疹』や『接触皮膚炎』の可能性があります。これらは適切な診断と治療が必要な皮膚疾患です。保湿だけでは改善せず、ステロイド外用薬や保護剤の処方、さらには原因物質の特定が必要になることもあります。

『たかが手荒れ』と軽視せず、症状が長引く場合や悪化する場合は、お気軽に皮膚科を受診してください。早期の治療介入が、症状の悪化を防ぎ、日常生活や仕事への影響を最小限に抑えることにつながります。」

冬の手荒れ、お気軽にご相談ください

「市販のハンドクリームでは改善しない」「ひび割れが痛くて仕事に集中できない」「何科を受診すればいいか分からない」――そんなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

アイシークリニックでは、皮膚科専門の医師が手荒れ・手湿疹の診断と治療を行っています。症状に合わせた適切な外用薬の処方に加え、日常生活での予防法についてもアドバイスいたします。

アイシークリニックの特徴

・専門医による診療：手荒れ・手湿疹・接触皮膚炎など幅広い皮膚トラブルに対応

・丁寧なカウンセリング：症状や生活習慣をお伺いし、原因を特定

・適切な治療プラン：保湿剤、ステロイド外用薬、保護剤など症状に合わせた処方

・駅近で通いやすい立地：新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮の6院展開

・仕事帰りにも通院しやすい：夜間診療も実施（院により異なります）

手荒れは早期に適切なケアを行うことで改善が期待できます。「たかが手荒れ」と我慢せず、まずはお気軽にご相談ください。

クリニック情報

アイシークリニック新宿院

所在地：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階 アクセス：新宿駅南口より徒歩3分

アイシークリニック渋谷院

所在地：東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階 アクセス：渋谷駅より徒歩3分

アイシークリニック上野院

所在地：東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F アクセス：上野駅より徒歩1分

アイシークリニック池袋院

所在地：東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル9階 アクセス：池袋駅東口より徒歩5分

アイシークリニック東京院

所在地：東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階 アクセス：東京駅より徒歩5分

アイシークリニック大宮院

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画 アクセス：大宮駅東口より徒歩1分

診療予約は以下より承っております。お気軽にご利用ください。

ご予約はこちら(https://ic-clinic.com/reservation/)

新宿でミラドライ治療ならアイシークリニック新宿院(https://ic-clinic-shinjuku.com/)

渋谷でミラドライ治療ならアイシークリニック渋谷院(https://ic-clinic-shibuya.com/)

上野でミラドライ治療ならアイシークリニック上野院(https://ic-clinic-ueno.com/)

池袋でミラドライ治療ならアイシークリニック池袋院(https://ic-clinic-ikebukuro.com/)

日本橋でミラドライ治療ならアイシークリニック東京院(https://ic-clinic-tokyo.com/)

大宮でミラドライ治療ならアイシークリニック大宮院(https://ic-clinic-omiya.com/)