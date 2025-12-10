株式会社INQが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史）は、株式会社INQ（本社：東京都立川市、代表取締役：若林 哲平）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」が導入されたことをお知らせします。

導入の背景

株式会社INQは、「興す人を、成す人に。」をミッションに掲げ、スタートアップ向けの融資支援を中心に、少数精鋭ながら累計融資支援1,300社、130億円超（※）のベンチャー・スタートアップのデットファイナンスを支援しているファイナンスパートナーです。

※2025年11月地点

社内には子育て世代のメンバーが多く、子どもを病院に連れて行く機会が多いことや、社員自身が体調が悪い場合にも子どもを一緒に病院に連れていって何かをもらってくるリスクから中々病院に行けていないことも課題となっていました。

そのような状況に対し、従業員とその家族が健康で安心して働き続けられる環境を整備するため、「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

株式会社INQの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、株式会社INQ 代表取締役の若林様に、アンドエルワーク導入の背景や具体的な活用方法、導入後の社内の反響についてお話を伺いました。

INQ社が選んだ「家族までカバーする医療支援」という戦略的福利厚生、子育て世代の社員も体調のケアができる環境づくり、実際の利用体験など、少数精鋭でスタートアップの成長を支える組織のリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼人材投資の新常識。INQが選んだ「家族までカバーする医療支援」という"戦略的福利厚生"

https://www.and-l.com/work/case/inq

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」 ※2

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社INQについて

株式会社INQはスタートアップ向けの融資支援を中心に、資金調達と財務領域を専門とするファイナンスパートナーです。事業計画の作成から金融機関との折衝、融資実行までを一気通貫でサポートし、創業期の企業が直面しやすい資金繰り課題の解消に貢献しています。近年は補助金申請支援などサービス領域も拡大しており、少数精鋭ながら累計融資支援が1,300社、130億円超の実績で多くのスタートアップの成長を支えるパートナーとして存在感を高めています。

社名：株式会社INQ

代表取締役：若林 哲平

設立：2018年10月12日

所在地：東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 2F B08

会社HP：https://inq.finance/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※2「産業医紹介」は追加オプションとなります。