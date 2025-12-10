希望を持てる方法を科学的に解説！『脱・動けない人』１２月１９日発刊

株式会社Life Crayon Style

社会課題解決専門コンサルティングの株式会社Life Crayon Style（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：竹内力也）の竹内力也は１２月１９日、書籍『脱・動けない人」（セルバ出版刊）』を発刊します。

当社は、さまざまな事情から希望を持てる人と持てない人の間に大きな差があることを希望格差と称し、大きな社会課題と捉えています。希望格差への正しい理解と解消に向けて、債務超過に陥った経営の立て直しや起業支援などのコンサルティングやスクール、イベントなどを行い、２０１５年の創業以来、２００業種以上、１０００件を超える企業様の課題解決を手がけています。

本書では、当社の１０年間の調査結果や実績に基づき、なぜ希望が持てないのか、どうすれば希望を持てるのか、について科学的に解説しています。さまざまなデータから『希望の定義の再定義』を試みた竹内の学術研究論文がベースになっており、本書では論文を要約し、老若男女誰が読んでもわかるような表現に努めました。

１２月１８日、１９日には本書の発刊を記念して、本書に掲載しきれなかった内容のトークイベントをオンラインとリアルで開催、また同じ２日間本書の予約キャンペーンを行います。特設サイトから予約していただいた方への特典としては、本書発刊の背景などについて解説した動画と、来年１月５日から２５日までの毎日オンラインで行われるイベント『Re:Hope 100』への全日参加権がプレゼントされます。『Re:Hope 100』では、日替わりで５人合計１００人のゲストが登壇し、それぞれが一度失った希望を再び持つことができた瞬間について語ります。

【代表コメント】 竹内力也（株式会社Life Crayon Style 代表取締役）

「動画や発刊記念イベントでは、当社がなぜ希望格差の解消に取り組むのか、また格差を解消できると言い切れる根拠などについて解説します。本に載せきれなかった調査データについても、今後Webで順次公開していきます」

・書籍：「脱・動けない人」（セルバ出版刊） １２月１９日から一般書店およびAmazon.comにて発売 ・発刊記念トークイベント １２月１８日（オンライン）、１９日（リアル：愛知県産業労働センター（ウインクあいち））にて

・予約キャンペーン特設サイト １２月１８日、１９日の２日間

https://note.com/takeuchi_rikiya/n/nb51cd26d5882

・『Re:Hope 100』 ２０２６年１月５日～２５日 オンラインにて

スターバックスコーヒージャパン元CEOの岩田松雄様にご推薦いただきました

