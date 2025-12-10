「焼肉の原点回帰！たれにとことんこだわった焼肉を炊き立てのご飯と共に。」「青山 たれ焼肉のんき」が12/11(木)にオープン

株式会社ネクストグローバルフーズ

都内26店舗、埼玉、神奈川、FC含み全29店舗を運営する株式会社ネクストグローバルフーズ（本社：東京都新宿区 代表：荻野貴匡）は、2025年12月11日(木)、東京都港区南青山に30店舗目となる「青山 たれ焼肉のんき」をオープンいたしました。

「たれ焼肉のんき」は、創業から受け継がれる「秘伝の特製だれ」をまとわせたジューシーな焼肉が名物です。たれをまとわせ香ばしく焼き上げる逸品をリーズナブルにお楽しみいただけます。本店舗では、 “上質だけれど気取らない” のんきらしい食事体験をご提供。 都市の真ん中であっても、気負わず楽しめる焼肉の原点をお届けします。

「伝統の「秘伝のたれ」で味わう、のんきスタイルの焼肉を青山で

昔ながらのロースターで下味をもみ込んだお肉を焼き上げたら、店内に広がる食欲をそそる香ばしい肉とたれの匂い、炊き立てホカホカの白米をお椀によそって「まだかまだか」と待つ時間もまた焼肉の醍醐味。焼きたてのお肉をたっぷりつけだれに絡め白米にバウンド。一回、二回とたれが白米に染み込むのをまち一気にかきこむ。子供心を想い出しお腹いっぱいになるまで至福のひと時を楽しめます。

肉本来の旨さを引き立てる「たれ」

焼いた瞬間に立ちのぼる香ばしい煙と香り、熱々の肉にまとわせた瞬間に広がる甘辛の旨み。

それこそが「たれ焼肉のんき」を象徴する“秘伝のたれ”です。

カルビやハラミをたれで揉み込んだ名物「上赤」

薩摩和牛を使用した赤肉部位をミックスし、自家製の“たれ”で丁寧に揉み込む。噛むほどに肉の旨みとたれのコクが折り重なる。まずは“上赤”。のんきのスタンダードが、白米を呼び寄せる。

レバーやマルチョウをたれで揉み込んだ名物「白」

その日のおすすめを100gで。下処理を徹底し、たれで輪郭を端正に。

ぷる、コク、香り──後味は驚くほど軽快。白米キラーのもう一方の主役。

注文を受けてから釜で炊く熱々のご飯

名物「釜炊き白めし」たれ焼肉を白米の上にバウンドさせて、口いっぱいに頬張る！

「たれ焼肉のんき」のご飯は、京都祇園・東京銀座の米料亭 「八代目儀兵衛」。お米を厳選、保管方法やお米の炊き方までを徹底。その時々で自らブレンドと食味を繰り返すことで、常に最高のお米を提供できるように心がけており、老舗料亭からもお墨付きをいただいています。注文を受けてから一釜一釜丁寧に炊き上げています。ツヤツヤに輝く粒立ちと、ほんのり甘みを感じる余韻は、たれの旨みと絶妙に調和。焼肉を何倍も美味しく引き立てます。

またお通しとして提供する卵は田中農場の「宝玉卵」を使用。濃厚でコク深い味わいが、のんきのたれと絶妙に調和します。肉とご飯の旨みをさらに引き立てる、とっておきの一品です。

焼肉時間を盛り上げる多彩なラインナップ

上カルビ

霜降りが美しく入った上カルビは、網に乗せた瞬間に脂がふわっと溶け出し、香ばしい香りが立ちのぼる、まさに至福の一枚。

口に運べば、とろける脂の甘さと肉本来の旨みをしっかり感じられる贅沢な味わいに仕上がっています。

上たん

噛むほどに広がるたんの旨みと、旨みを引き立てる特製の塩ダレで丁寧に下味をつけました。白米にはもちろん、お酒とも相性抜群で、“もう一枚” が止まらない一皿です。

やきしゃぶ4種盛

薄切りならではの軽やかな食感と香ばしい焼き目で楽しめる「やきしゃぶ4種盛り」。それぞれの部位がもつ旨みと脂の甘さを最大限に引き出すため、最適な厚さにスライスしています。さっと炙るだけで肉の旨みが広がります。

【国産黒毛和牛使用】生ユッケ (青山店・虎ノ門店限定)

国産黒毛和牛を使った、生肉好きにはたまらない一品。

やわらかい赤身に、特製の甘辛ダレがしっかり絡み、濃厚な卵黄を混ぜれば、思わず笑顔になる“間違いないおいしさ”です。

汁なし黒ごま坦々冷麺

香ばしい黒ごまペーストにラー油を絡めた坦々冷麺。

もちっとコシのある麺にほんのり痺れる辛さとごまの甘みがが絶妙に合います。焼肉のあとでも冷たい麺のおかげでさっぱりと締まります。

アーモンドジェラート

アーモンドの風味をぎゅっと閉じ込めた、まろやかで軽やかなジェラート。ミルクのコクの中に、ナッツの香りがふんわり広がって、ひと口食べれば思わずほっとする味わいです。

「たれ焼肉のんき」では、定番のカルビやハラミをはじめ、ジューシーなタン、希少部位の赤身やホルモンまで、バラエティ豊かにご用意しています。肉だけでなく、箸休めにぴったりのキムチやチャプチェ、冷麺といった〆ものまで充実。仲間とシェアして賑やかに、ひとりでじっくり味わって、シーンに合わせて自由自在です。また、デザートのジェラートもご好評いただいております。

焼肉にぴったりの狭山茶を使用したドリンク

狭山茶は日本三大茶の一つに数えられるほど、濃厚でコクのある味わいが特徴。粉末にすることでその旨味が余すところなく活かされています。「アルコールとの相性抜群」特に焼酎割り（お湯・水・炭酸）などで、茶の苦味や香ばしさがアルコールと融合し、甘くない和風カクテルのような味わいに。

狭山濃厚緑茶割

狭山茶ならではの、深いコクと香りをそのまま粉末に閉じ込めた緑茶割。ほのかな渋みと甘みのバランスが絶妙で、しっかり濃いのに飲み口はすっきり。

狭山深蒸し茶割

濃く深く蒸し上げた狭山茶の力強い旨みを、そのままグラスに閉じ込めた一杯。まろやかな渋みと豊かなコクが重なり、すっと伸びる清涼感が後味をきれいに整えてくれます。

狭山ほうじ茶割

香りはしっかりあるのに、主張しすぎず料理の邪魔をしない絶妙なバランス。雑味の少ないすっきりとした飲み口ながら、後からほうじ茶の香りが静かに戻ってくるので、焼肉との相性は抜群です。

店舗情報

店舗名：青山 たれ焼肉のんき

住所：東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山 114

電話番号：03-5843-0529

営業時間：17:00 - 22:30 L.O. 22:00

会社情報

会社名：株式会社ネクストグローバルフーズ

住所：東京都新宿区新宿1-11-13 トラスト新宿ビル6F

電話番号：03-3351-6650

HP：https://next-gf.com/

公式 instagram : https://www.instagram.com/nonkiofficial/