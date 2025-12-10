【ExtraBold】「新ものづくり・新サービス展 2025」に出展

株式会社EXTRABOLD

再生素材×大型3Dプリンターで“Green Creative(TM)”を推進する株式会社ExtraBold(https://www.extbold.com/)（東京都豊島区、代表取締役：原 雄司）は、2025年12月16日（火）～12月18日（木）に東京ビッグサイトで開催される「新ものづくり・新サービス展 2025(https://www.shin-monodukuri-shin-service.jp/)」に出展します。

出展場所は 東7・8ホール N48。今回は、弊社独自のAddMill（3Dプリント＋切削加工；Addive Manufacturing + Milling）プロセスによって製作した高精度部品サンプルを中心に、デジタル製造の新しい価値を提示します。

■ AddMill：金属部品の樹脂代替ニーズに応える新製造プロセス

半導体装置、EV・HEV、自動車、医療機器など、多くの分野で金属から樹脂への置き換えが加速しています。

しかし、高価なエンジニアリングプラスチック（PEEK、PC、PAなど）の切削加工では、材料ロス・切子・長時間加工といった課題が避けられませんでした。

ExtraBoldの AddMill（AM＋切削加工） は

「必要量の材料だけで粗加工形状を高速3Dプリントし、既存CNCで精密仕上げ」

という新しいハイブリッド方式で、この課題を解消します。

AddMill が提供するメリット

- 高効率加工：粗形状をプリントすることで切削量を大幅削減- 切子の低減：廃材の発生を最小限に抑制- 材料ロス最小化：板材を使用せず、必要分だけ材料投入- リサイクル可能：プリント端材・切削残渣を再ペレット化- コストダウン：加工時間短縮＋材料最適化で総合的に低コスト

従来の切削で約8時間を要した部品が、AddMillならわずか約2時間で完了するケースもあり、樹脂代替の加速に大きく貢献できる技術です。

■ 自動車・バイク・家具・什器・内装などの中大物樹脂部品にも適用

大型造形を得意とするAddMillは、以下のような用途にも有効です。

- 自動車の内外装パネル- バイクフェアリング- 大型ハウジング- 空力パーツ・意匠パネル- 家具や什器- 住宅や店舗内装

金型レスで試作から限定量産まで対応し、軽量化・高意匠化の両立を実現します。

■ デジタルシボ(R)との併用で“金型レス意匠”を実現

ExtraBoldが商標を持つ デジタルシボ(R)（D3テクスチャー(R)） 技術をAddMill部品に適用することで、金型を用いずに高度な意匠表現を実現できます。

自動車内装のデザイン検証や質感評価において、リードタイム短縮に寄与します。

※デジタルシボ(R)およびD3テクスチャー(R)は株式会社ExtraBoldの登録商標です。

■ 開催概要

バイオ炭+廃プラから作った材料を3Dプリント+切削加工+デジタシボ(R)の技術を組み合わせて制作したシボサンプル

展示会名：新ものづくり・新サービス展 2025(https://www.shin-monodukuri-shin-service.jp/)

会 期：2025年12月16日（火）～12月18日（木）

会 場：東京ビッグサイト 東7・8ホール

出展場所：N48

主 催：全国中小企業団体中央会

■ 株式会社ExtraBold(https://www.extbold.com)について

株式会社ExtraBold(https://www.extbold.com)は、大型ペレット式3Dプリンター「EXF-12」、協働ロボット型3Dプリンター「REX-BUTLER」、ハイブリッドAMプロセス「AddMill」などを開発し、環境素材とデジタル製造によって循環型社会の実現を目指すスタートアップです。

アップサイクル素材・バイオ素材を活用した新しいものづくりを推進し、“Green Creative(TM)”を掲げて事業を展開しています。

お問い合わせ :https://www.extbold.com/contactお問い合わせはこちらのフォームからお願いします。