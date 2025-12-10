栃木銀行 「宇都宮ブレックス寄付定期預金」取扱開始

株式会社栃木ブレックス

12月4日(木)より、栃木銀行にてブレックスの活動を支援いただく取組みとして「宇都宮ブレックス寄付定期預金」の取扱いがスタートしました。

取扱い開始を記念して、ブレックスアリーナ宇都宮のスイートルーム観戦招待や選手サイン入りグッズなどが当たるキャンペーンも行われます。

→宇都宮ブレックス寄付定期預金(栃木銀行HP)(https://www.tochigibank.co.jp/individual/service/deposit/teiki/kifuteiki.html)

宇都宮ブレックス寄付定期預金 概要

取扱開始日：2025年12月4日(木)

対象となる方：とちぎんアプリを個人で利用される方

預入期間：

１.単利型（3年未満） 6ヵ月、1年

２.複利型（3年以上）3年、4年、5年、7年、10年

預入条件：とちぎんアプリに連携されている普通預金口座からの振替による預入れ

預入金額：1万円以上 1,000万円未満（1円単位）

適用金利：

店頭表示金利

満期時における利息の取り扱い

自動継続（元加継続）扱い

寄付金：

毎年5月末時点の残高に対し、0.02%を乗じた金額が、栃木銀行から宇都宮ブレックスに寄付されます。

※寄付金額は毎年300万円までを上限（募集上限額はなし）

※利用者負担なし

寄付先：株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックス寄付定期預金 スタート記念キャンペーン 概要

実施期間：2025年12月4日(木)～2026年3月31日(火)

対 象 者：個人利用の方

申込方法：とちぎんアプリからの預け入れ

対象預金：宇都宮ブレックス寄付定期預金

特典：

１.2026年1月31日までに100万円以上、預け入れをされた方の中から

抽選20組（40名）をブレックスアリーナ宇都宮の栃木銀行スイートルーム観戦へご招待

２.20万円以上、預け入れをされた方の中から

毎月（1月～4月）抽選で5名に選手サイン入りグッズをプレゼント

３.対象商品に預け入れをされた方全員

月替わりブレックスオリジナル待ち受け画面プレゼント

適用金利：店頭表示金利

インターネット専用支店「いちご支店」について

栃木銀行が、デジタルの力を活用して栃木県に縁やゆかりのある方々をつなぎ、栃木の活性化を目指すWeb上の支店です。日本国籍を有し、日本国内に居住する18歳以上の個人の方が利用可能です。

→いちご支店の詳細はこちら(https://www.tochigibank.co.jp/ichigobranch/)

とちぎんアプリについて

栃木銀行では「いつも寄り添うあなたの銀行」をモットーにさまざまなサービスを提供しています。

→利用可能なサービスの詳細はこちら(https://lp.tochigin.bankapp.jp)