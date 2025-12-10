【平成女児必見！】話題の韓国ブランド「WEBHOUSE」、ついに60%入店！超お得なセール＆プレゼント企画をスタート！

株式会社シックスティーパーセント

WEBHOUSEについて

WEBHOUSEは、ユースカルチャーをベースに、“日常に遊び心をプラスする” をコンセプトに展開する韓国ストリートブランドです。

大胆なグラフィック、ユニークなキャラクターデザイン、そしてリラックス感のあるシルエットが特徴で、韓国のSNS世代を中心に高い支持を獲得しています。

そのWEBHOUSEが60%新規入店を記念し、12月10日12:00～12月17日2:00 の期間限定で、

お客様によりお楽しみいただけるよう 特別イベントを同時開催 いたします。

１. 全商品5～15％OFFのスペシャルセール

WEBHOUSEの人気アイテムであるフーディー、スウェット、キャップ、小物類まで、全ラインナップを対象に5～15％OFFの特別価格で提供いたします。

韓国ストリートならではのユニークなデザインを、より手に取りやすい価格で購入できる貴重な機会です。

２. 抽選で5名様にWEBHOUSEオリジナルフーディーをプレゼント

期間中に60%内WEBHOUSE商品をご購入いただいた方の中から、抽選で5名様へWEBHOUSEの人気フーディーをプレゼント。

ブランドの象徴であるキャラクターモチーフが施された、日常使いしやすくファンからも高い評価を集めるアイテムです。

■キャンペーン概要

【キャンペーン期間】

2025年12月10日 12:00 ～ 12月17日 2:00

【キャンペーン内容】

１. 全商品5～15％OFF（期間限定）

２. 抽選で5名様にWEBHOUSEオリジナルフーディーをプレゼント

ツイスターロックスター フーディー - ブラック

WEBHOUSE（ウェブハウス）は 2021年に韓国で誕生したストリートブランド で、遊び心あるキャラクターグラフィックとユニセックスで楽しめるオーバーサイズシルエットが特徴です。

カジュアルの中に“可愛さとエッジ”を融合した独自の世界観でZ世代を中心に人気を拡大しています。

韓国内ではソウルを中心に 複数回のポップアップイベントを開催し、行列ができる話題ブランド として注目を集めました。

SNSを起点に急速にファン層を広げ、いま最も勢いのある次世代ストリートブランドの一つとして評価されています。

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

