【キャセイカーゴ】半導体産業の国際展示会「SEMICON JAPAN 2025」に出展　特殊貨物用ソリューション「キャセイエキスパート」を今年も紹介

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責任者：ロナルド・ラム）の航空貨物事業、キャセイカーゴは、2025年12月17日（水）～19日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される半導体産業の国際展示会「SEMICON JAPAN 2025」に出展し、振動や温度変化に繊細な半導体製造装置や超重量物、イレギュラーな形状などの特殊貨物用ソリューション「キャセイエキスパート」を昨年に引き続き、ご紹介します。

「キャセイエキスパート(https://www.cathaycargo.com/en-us/solutions/cathay-expert.html)」は、貨物の特性に応じて専門チームが輸送計画を立案し、衝撃リスクへの配慮や安全性を確保したハンドリング、発着空港でのモニタリングまで、キャセイカーゴが終始一貫して提供する特殊貨物向けソリューションです。これにより、特殊な貨物も日本各地から香港を経由して世界中へ安全かつ確実に輸送することができます。

キャセイカーゴは、「WE KNOW HOW - 私たちならできる -」をコンセプトに掲げ、世界最大級の貨物取扱量を誇る香港国際空港をハブとして、100以上の都市へ貨物サービスを提供する最大のカーゴオペレーターです。航空業界の優れた取り組みを称える「エア・トランスポート・ワールド（ATW）2025」では、「カーゴ・オペレーター・オブ・ザ・イヤー」および「エコ・エアライン・オブ・ザ・イヤー」の2部門を受賞しています。

キャセイカーゴが出展する「SEMICON JAPAN 2025」の詳細は以下のとおりです。

【出展概要】

・ 展示会名：SEMICON Japan 2025

・ 会期：2025年12月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

・ 会場：東京ビッグサイト

・ ブース番号：西３ホール4階、W3364

・ 入場料：無料（事前登録制）

・ イベントURL：https://www.semiconjapan.org/jp

なお、12月18日（木）16:00～17:00には、会場内で開催されるハッピーアワーにキャセイカーゴも参加します。詳細は以下よりご確認いただけます。

https://www.semiconjapan.org/jp/networking-events/happy-hour

【キャセイカーゴについて】

キャセイカーゴは、キャセイ・グループの航空貨物事業部門であり、世界有数の航空貨物運航会社の一つです。本拠地を香港に構え、世界100以上の貨物目的地にサービスを提供しています。専用貨物機としてボーイング747-8Fを14機とボーイング747-400ERF（エクステンデッド・レンジ・フレイター）を6機運航しているほか、キャセイパシフィックの大型旅客機の貨物スペースも使用しています。貨物部門にはDHLとの提携で運航するエクスプレス貨物運送会社であるエア・ホンコンも含まれ、香港国際空港にあるキャセイカーゴ・ターミナルの運営も行っています。また、キャセイ・グループの格安航空会社である香港エクスプレスの貨物総販売代理店としても事業活動を行っています。キャセイはスワイヤー・グループの一員であり、香港証券取引所（HKSE）に上場しています。