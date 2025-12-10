ネイチャーポジティブ実現へ。流域の水資源「見える化」ソリューション「水の地図」に高い関心

八千代エンジニヤリング株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長執行役員：高橋 努）は、2025年12月2日（火）に経団連会館にて開催された「2030生物多様性枠組実現日本会議（J-GBF）第5回ビジネスフォーラム」に出展いたしました。

本フォーラムにおいて弊社は、流域単位で水資源量や水需給リスクを可視化するソリューション「水の地図」を紹介し、企業のTNFDなどの情報開示への対応や、生物多様性保全に不可欠な水リスク対策の高度化をご提案いたしました。弊社のブースは大変盛況で、本ソリューションに対する関心の高さを改めて実感いたしました。

URL：https://sustainability-navi.com/news/251209/

「水の地図」とは

地域の水資源量を見える化する「水の地図」は、気象データと土地利用に基づき、蒸発散量・表面流出量・地下浸透量を算出しています。この地図は森林や水田などの水源涵養量も評価できるため、既存の活動評価やネイチャーポジティブに向けた取り組み規模の概算にも活用できます。弊社は本ソリューションを活用し、水リスクの専門家として流域の水資源量を見える化し、企業の水に関する戦略立案に向けた指標を提供します。

＜特徴＞

１. 日本中の流域の水資源量評価が可能：気象データと土地の利用形態を踏まえ、地下に染み込む浸透量を評価します。

２. 涵養施策に伴う水源涵養量の評価が可能：森林、水田における水涵養量を評価するため、企業が取り組む涵養施策にも柔軟に涵養量を評価できます。

３. 従来手法（現地調査）より低コストに評価が可能：日本全土の水収支を見える化したため、短期間かつ低コストで評価できます。

※本サービスは一般社団法人サステナブル経営推進機構が主催する「第7回エコプロアワード」にて「優秀賞」を受賞しました。

※ご興味のある方はサステナビリティNavi（https://sustainability-navi.com/contact/）までお問い合わせください。

出展の様子

弊社のブースには、水リスクへの対応に関心の高い企業・団体をはじめ、多くの方々にお越しいただき、活発な意見交換が行われました。特に、TNFDやCDPといった情報開示への活用を見据えた「水の地図」のデモンストレーションは、皆様の関心を強く引き、大変な盛り上がりを見せました。

ご来場いただいた皆様からは、流域単位での水資源の「見える化」に対する具体的なニーズや、サステナビリティ戦略における水リスク評価の重要性を再認識するお声を多数頂戴いたしました。

心より御礼申し上げますとともに、今回の出展を通じて得られた知見を、今後のサービス向上に活かしてまいります。

サステナビリティNaviとは

八千代エンジニヤリングのブース（ポスター）会場の様子

企業のサステナビリティ問題をまとめて解決するサービス「サステナビリティNavi」

URL：https://sustainability-navi.com

サステナビリティに関する主な支援テーマは、気候変動、水リスク、生物多様性、資源循環です。これらの各テーマに対し、調査・評価、方針・戦略策定、情報開示を中心にご支援します。また、これらに加え、調査結果を踏まえた企業ブランディングや企業・地域・行政の連携支援など、課題やニーズに合わせ、さまざまなご支援をおこなっています。