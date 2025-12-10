【展示場販売】ユニテハウス天童市山元モデルを公開｜12月13日・14日に内覧即売会を開催

株式会社クリエイト礼文

株式会社クリエイト礼文（本社：山形県山形市、代表取締役：大場友和）は、ユニテハウス山形が運用してきた 「天童市山元展示場」 を、このたび一般のお客様向けに販売開始いたしました。

本展示場は、ユニテハウスの「ミニマルで、豊かに暮らす」という設計思想を反映したリアルサイズモデル。子育て世帯にも人気の高い天童市エリアに位置し、これまで多くのお客様から高い評価をいただいてきました。

この貴重な一棟を、期間限定で購入いただけます。

■ 天童の暮らしを豊かにする住環境

ナチュラルテイストの外観が目を引く天童市山元展示場。ゆったりとした敷地で毎日の暮らしにゆとりが生まれます。

展示場が立地する天童市山元エリアは、市街地へのアクセスが良く、生活利便性が高い人気の住宅地です。自然と都市機能のバランスが良く、子育て世帯からシニア層まで幅広い層に支持されています。

ユニテハウス山形を運営する クリエイト礼文 は、地域密着型の家づくりを推進しており、本展示場もその取り組みの一環として企画・整備してきました。

■ モデルハウスならではのハイスペック仕様

本展示場は、ユニテハウスの“長く安心して住める家”をテーマに、

クリエイト礼文が培ってきたノウハウを詰め込んだ一邸です。

- 地域区分に適した断熱仕様- 奥行きを感じるオープンLDK- 家具の配置がしやすいユニテハウス独自のボックス設計- 家事効率を高めるスマートな動線計画

展示場として丁寧に維持されているため状態が良く、即入居可能 である点も大きな特徴です。

■ 暮らしがもっと快適になる「3つの推しポイント」

Point １. 家事ラク設計で、ゆとりの時間をつくる

家族の時間をもっと楽しめるよう、ユニテハウスならではの“家事ラク動線”を随所に採用。

特に人気のランドリースペースは「洗う・干す・しまう」が一か所で完結し、

毎日の家事負担を大幅に軽減します。

サンルームを兼ねた家事スペース

Point ２. 想像以上の広さ！6台分の駐車場付き

車を複数所有するご家庭や来客の多いご家庭でも安心できる 6台分の駐車スペース。

夏はBBQ、秋は外遊びなど、アウトドアを楽しめるゆとりのある敷地も魅力です。

天童市内でこれだけの外部空間を確保できる物件は非常に希少です。

最大6台まで停められる駐車場

Point ３. モデルハウスならではの豪華な家具付き

室内は人気ブランド「クラッシュゲート」を中心に トータルコーディネート済み。

家具を揃える必要がなく、入居したその日から“おしゃれな暮らし”がスタートします。

モデルハウス販売ならではの特典として、多くのお客様から支持されています。

■ 展示場購入のメリット

クラッシュゲート」を含む「関家具」のインテリアでトータルコーディネートユニテハウス天童市山元展示場の配置図、平面図

展示場販売には、一般の建売物件にはない “価値” があります。

- 完成した建物の品質をそのまま確認できる- 間取り・明るさ・広さなど生活イメージがしやすい- 展示場仕様の設備・家具をそのまま利用できる- 完工を待たず、早期入居が可能

クリエイト礼文が手がけるユニテハウスの魅力を、日々の暮らしの中で感じられる、特別な一棟です。

■ 12月13日・14日に「内覧即売会」を開催

今回の販売開始に合わせて、12月13日（金）・14日（土）に内覧即売会を開催します。

当日は、展示場として大切に使用してきた本物件を、スタッフの案内付きでゆっくりとご覧いただけます。

家具付き・家事ラク動線・6台駐車のゆとりある敷地など、

実際に体感することで魅力がより伝わる内容となっています。

即売会のため、当日は購入相談もあわせて実施。

「すぐに入居できる家を探している」「展示場仕様の特別な一棟を検討したい」

という方に最適な機会です。

■ 見学予約を受付中

販売開始に伴い、個別内覧会を実施しています。

実際の明るさ、動線、空間の広がりを体感しながら、ご家庭の暮らしにフィットするかをご確認いただけます。

▼見学予約はこちら

https://lp.unitehouse.jp/tendou_yamamoto_sale

■ 施設概要

所在地：山形県天童市山元

販売主体：株式会社クリエイト礼文（ユニテハウス山形）

間取り：2階建て 3LDK

建物面積：

1F：16.03坪（52.99平方メートル ）

2F：16.53坪（54.65平方メートル ）

延床面積：32.56坪（107.64平方メートル ）

敷地面積：71.11坪（235.08平方メートル ）

構造・工法：2×4モノコック工法（木造鉄板葺2階建）

完成年月：令和7年4月

引渡時期：要相談

取引態様：売主

■ 会社概要

株式会社クリエイト礼文

所在地：山形県山形市

代表者：代表取締役 大場友和

事業内容：住宅事業（ユニテハウス）、不動産事業、リゾート事業、地域創生事業 ほか

公式サイト：https://createlemon.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

ユニテハウス山形

TEL：023-631-5771

メール：info@unitehouse.jp

来場予約ページ：https://lp.unitehouse.jp/tendou_yamamoto_sale